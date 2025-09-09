By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Sep 9, 2025

 Faith

चाणक्य नीति: अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने से होते हैं ये नुकसान

आचार्य चाणक्य के अनुसार, जो लोग अपनी तारीफ खुद करते हैं, उन्हें "अपने मुंह मियां मिट्ठू" कहा जाता है। आइए जानें इसके नुकसान।

अपने मुंह मियां मिट्ठू

चाणक्य नीति जीवन को बेहतर बनाने के लिए व्यावहारिक सलाह देती है। आत्मप्रशंसा से बचने की सलाह इसका हिस्सा है।

चाणक्य नीति का महत्व

जब कोई व्यक्ति बार-बार अपनी तारीफ खुद करता है, उसे अपने मुंह मियां मिट्ठू कहा जाता है। यह आदत हानिकारक हो सकती है।

आत्मप्रशंसा क्या है?

चाणक्य के अनुसार, आत्मप्रशंसा करने वाले का महत्व कम हो जाता है। लोग ऐसे व्यक्तियों से दूरी बनाने लगते हैं।

सम्मान में कमी

जो लोग अपनी तारीफ बढ़ा-चढ़ाकर करते हैं, उनकी बातों को लोग गंभीरता से नहीं लेते। इससे विश्वसनीयता कम होती है।

बातों को अनदेखा करना

आत्मप्रशंसा करने वाले को लोग घमंडी मानते हैं। यह उनकी सामाजिक छवि को नुकसान पहुंचाता है।

घमंडी की पहचान

चाणक्य कहते हैं कि अपने गुणों का बखान करने की बजाय कर्मों पर ध्यान दें। अच्छे कर्म खुद आपकी तारीफ करेंगे।

कर्मों का महत्व

चाणक्य के अनुसार, सच्चा गुणवान वह है जिसके गुणों की तारीफ दूसरे करें। ऐसे व्यक्ति को आत्मप्रशंसा की जरूरत नहीं पड़ती है।

असली गुणवान की पहचान

विनम्र रहें, दूसरों के गुणों की सराहना करें और अपने कार्यों को बेहतर बनाएं। इससे सम्मान बढ़ता है।

आत्मप्रशंसा से बचने के उपाय

चाणक्य नीति सिखाती है कि आत्मप्रशंसा से बचें और कर्मों से अपनी पहचान बनाएं। इससे समाज में सम्मान और सुख बढ़ेगा।

चाणक्य का संदेश

