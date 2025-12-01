By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Dec 1, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Faith

चाणक्य नीति: इन तरीकों से कमाया धन कभी नहीं देता है सुख-शांति

आचार्य चाणक्य के द्वारा रचित चाणक्य नीति शास्त्र में कई ऐसी बातें बताई गई हैं, जो जीवन के सभी कष्टों को दूर करने और चुनौतियों से पार पाने में मदद करती है।

चाणक्य नीति

आचार्य चाणक्य कहते हैं हमेशा सही तरीके से धन कमाना चाहिए। गलत तरीके से कमाया धन ना सिर्फ नष्ट हो जाता है, बल्कि कुल का नाश करता है और सुख-शांति छीन लेता है।

चाणक्य की चेतावनी

चाणक्य नीति के मुताबिक, चोरी का धन तीन पीढ़ी तक नहीं टिकता है। यह घर में कलह, बीमारी और बदनामी लाता है। अंत में जेल या मौत तक ले जाता है। सुख की एक बूंद भी नहीं मिलती है।

चोरी से कमाया धन

झूठ बोलकर, ठगकर, वजन-तौल में कमी करके कमाया पैसा आग के समान है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ऐसा पैसा बाहर से चमकता है, अंदर से जलाता रहता है। ये नींद और सम्मान दोनों छीन लेता है।

धोखे-फरेब से कमाया धन

चाणक्य नीति के मुताबिक, जुए का धन रातोंरात आता है और रातोंरात उड़ जाता है। यह घर में कलह, कर्ज और आत्महत्या तक ले जाता है। सुख-शांति का तो नामोनिशान मिट जाता है।

रिश्वत और भ्रष्टाचार का धन

किसी की जमीन हड़पकर, किसी को बर्बाद करके कमाया धन विष के समान है। यह धन पीने वाले को और पूरे परिवार को धीरे-धीरे मार डालता है।

दूसरों को नुकसान पहुंचाकर कमाया धन

चाणक्य नीति के अनुसार, गलत तरीके से कमाया धन मानसिक तनाव, परिवार में झगड़े, बीमारी, बदनामी, कानूनी मुसीबत, कर्ज और अंत में कुल का नाश कर देता है।

गलत धन के बुरे परिणाम

आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मेहनत, ईमानदारी, अपनी बुद्धि और कौशल से कमाया धन ही सुख, सम्मान और पुण्य देता है। बाकी सब धन आग है, जो जलाकर राख कर देता है।

सही धन ही देता है सुख

चाणक्य नीति के मुताबिक, जो गलत तरीके से धन कमाने से डरता है, वही सच्चा धनवान कहलाता है। उसका धन कभी नष्ट नहीं होता और उसका कुल हमेशा सुखी-समृद्ध रहता है।

चाणक्य नीति के अनुसार सच्चा धनवान

आचार्य चाणक्य कहते हैं कि चाहे कितनी भी मजबूरी हो, गलत रास्तों से एक रुपया भी मत कमाओ। ईमानदारी से कमाओ, देर से मिले तो मिले, लेकिन सुख जरूर मिलेगा।

आचार्य चाणक्य की सलाह

हनुमान जी की विशेष कृपा के लिए मंगलवार को करें इन 5 शक्तिशाली मंत्रों का जाप

 Click Here