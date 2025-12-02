By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Dec 2, 2025
चाणक्य नीति: इन 5 तरह की महिलाओं से हमेशा रहना चाहिए सतर्क, जानिए वजह
आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कुछ प्रकार की महिलाएं घर का सुख-चैन और कुल की मर्यादा दोनों नष्ट कर देती हैं। इन 5 तरह की स्त्रियों से हर पुरुष को सावधान रहना चाहिए।
चाणक्य नीति
चाणक्य नीति के मुताबिक, जिस स्त्री की आंखें हर समय इधर-उधर भटकती रहती हैं, वह मन से भी भटकती है। वह घर में अशांति और कलंक लाती है। ऐसी महिला से दूरी बनाकर रखें।
नजरें इधर-उधर घुमाने वाली
आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो औरत बिना वजह बहुत ज्यादा बोलती है, घर के राज सबको बता देती है। उसकी जीभ से परिवार की इज्जत और गोपनीयता दोनों खतरे में पड़ जाती हैं।
जरूरत से ज्यादा बोलने वाली
चाणक्य नीति के अनुसार, जो स्त्री दिन भर दरवाजे या खिड़की पर खड़ी होकर बाहर देखती रहती है, उसके मन में घर नहीं बसता है। वह बाहर के लोगों के संपर्क में आ जाती है।
दरवाजे-खिड़की पर खड़ी रहने वाली
चाणक्य कहते हैं कि जिस स्त्री को धन-दौलत की अंधी लालच हो, वह पति को भी बेच देगी। वह गलत रास्तों से पैसा लाती है और कुल का नाश कर देती है।
लालची महिला
जो औरत दिन-रात बाहर घूमती है, मायके या ससुराल में कम रहती है, उसका मन घर में नहीं लगता। ऐसी महिला परिवार के बर्बादी कारण बनती है।
घर से बाहर रहने वाली
चाणक्य कहते हैं कि ऐसी महिलाएं घर में कलह, बदनामी, आर्थिक नुकसान और कुल की प्रतिष्ठा खत्म कर देती हैं। इनके साथ रहने से जीवन नरक बन जाता है।
इन 5 से घर तबाह हो जाता है
जो घर में रहे, कम बोले, सती-साध्वी हो, पति को सम्मान दे और संतुष्ट रहे – वही स्त्री घर की लक्ष्मी है। आचार्य चाणक्य के मुताबिक, ऐसी महिला कुल को बढ़ाती है।
सही स्त्री के लक्षण
आचार्य चाणक्य कहते हैं कि विवाह से पहले इन 5 बातों को अच्छे से परख लें। एक गलत चुनाव जिंदगी भर का दुख दे जाता है। सावधानी ही सुरक्षा है।
सतर्क होकर करें चुनाव
जो इन 5 प्रकार की स्त्रियों से दूर रहता है और साध्वी पत्नी चुनता है, उसका घर सदा सुख-समृद्धि से भरा रहता है।
चाणक्य की सलाह
