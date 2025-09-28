By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Sep 28, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
चाणक्य नीति: इन 4 अशुभ जगहों पर गलती से ना बसाएं घर, बढ़ेगी परेशानी
चाणक्य नीति के अनुसार, घर का स्थान सुख-शांति और समृद्धि को प्रभावित करता है। गलत जगह पर घर बसाने से परेशानियां बढ़ती हैं। आइए जानें उन जगहों के बारे में, जहां घर नहीं बनाना चाहिए।
चाणक्य नीति
चाणक्य की नीतियां जीवन को सही दिशा देती हैं। घर का स्थान चुनते समय उनकी सलाह परेशानियों से बचाती है।
चाणक्य नीति का महत्व
चाणक्य के अनुसार, श्मशान या कब्रिस्तान के पास घर बनाना अशुभ है। यह नकारात्मक ऊर्जा और मानसिक अशांति लाता है।
श्मशान के पास
मंदिर के अत्यंत नजदीक घर बनाना अशुभ माना जाता है। मंदिर की भीड़ और शोर से शांति भंग हो सकती है।
मंदिर के बहुत करीब
नदी या तालाब के बहुत करीब घर बनाना जोखिम भरा है। चाणक्य कहते हैं, यह बाढ़ और नमी से परेशानी लाता है।
नदी या तालाब के किनारे
आचार्य चाणक्य ने बताया है कि जो जगह कई वर्षों से वीरान पड़ी हो, तो वहां घर न बनाना चाहिए। ऐसी जगहों पर नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है।
सुनसान या उजाड़ जगह
चाणक्य कहते हैं, घर ऐसी जगह बनाएं जहां सकारात्मक ऊर्जा, सुविधाएं और सुरक्षा हो। वास्तु के नियमों का भी पालन करें।
चाणक्य की सलाह
अशुभ जगहों पर घर बनाने से मानसिक तनाव, आर्थिक हानि और स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं। चाणक्य की सलाह से बचें।
अशुभ जगहों के प्रभाव
अगर घर अशुभ जगह पर है, तो वास्तु शास्त्र के उपाय जैसे यंत्र स्थापना, हवन या पूजा से नकारात्मकता कम करें।
वास्तु उपाय
चाणक्य नीति के अनुसार, श्मशान, मंदिर के पास, नदी किनारे या सुनसान जगह पर घर न बनाएं। सही स्थान चुनकर सुख-शांति पाएं।
सही जगह पर घर बनाएं
खाना बनाने के दौरान पहली रोटी गाय को क्यों निकलाते हैं?
Click Here