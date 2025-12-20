By Navaneet Rathaur
चाणक्य नीति: मूर्खता का नाटक और चतुराई छिपाकर क्यों रखनी चाहिए
चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य ने जीवन के हर पहलू पर गहन और व्यावहारिक सलाह दी है। उनमें से एक महत्वपूर्ण नीति है कि कभी-कभी मूर्ख बनने का नाटक करना और अपनी चतुराई को छिपाकर रखना चाहिए।
चाणक्य नीति
मूर्खः परिहर्तव्यो यथा च विष-कुम्भः।
प्रज्ञावान् अपि संरक्ष्यो यथा गोप्यं धनं तथा।।
चाणक्य नीति का मूल श्लोक
मूर्ख से वैसा ही दूर रहना चाहिए जैसे विष के घड़े से, लेकिन चतुर व्यक्ति से भी सावधान रहना चाहिए जैसे गुप्त धन की रक्षा की जाती है।
श्लोक का अर्थ
चतुराई छिपाकर रखने से आप बिना किसी को शक किए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। अपनी चतुराई को खुलेआम दिखाने से लोग आपसे ईर्ष्या करने लगते हैं।
चतुराई छिपाने का मुख्य कारण
चाणक्य कहते हैं कि कभी-कभी मूर्ख बनने का अभिनय करना लाभदायक होता है। इससे शत्रु आपको कम आंकते हैं और अपनी योजनाएं आपके सामने खोलकर रख देते हैं।
मूर्खता का नाटक क्यों करें?
चाणक्य का सिद्धांत था कि शत्रु को अपनी पूरी ताकत नहीं दिखानी चाहिए। जब आप मूर्ख या कमजोर दिखते हैं, तो शत्रु लापरवाह हो जाता है और मौका मिलते ही आप वार कर सकते हैं।
शत्रुओं के सामने मूर्ख
मित्रों या सहकर्मियों के सामने बहुत चतुर बनने की कोशिश करने से रिश्तों में दरार आ सकती है। सादगी और कभी-कभी अज्ञानता का दिखावा करने से लोग आपके करीब आते हैं और आपका विश्वास करते हैं।
सादगी वाली जिंदगी
चाणक्य के अनुसार, जो व्यक्ति अपनी योजनाओं और बुद्धि को गुप्त रखता है, वही बड़ी सफलता प्राप्त करता है।
सफलता की सीढ़ी चुपके से चढ़ना
चाणक्य स्वयं मगध साम्राज्य की स्थापना के लिए वर्षों तक सादगी और मूर्खता का नाटक करते रहे। अंत में चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सम्राट बनाकर अपनी चतुराई सिद्ध की।
चाणक्य की अपनी रणनीति
चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है कि जीवन में संतुलन सबसे जरूरी है। सही समय पर सही बुद्धि का प्रयोग करें और बाकी समय मौन एवं सादगी अपनाएं।
संतुलित जीवन की कुंजी
