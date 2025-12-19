By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Dec 19, 2025
चाणक्य नीति: रिश्ते और प्यार में मिलता है धोखा, तो ना करें ये गलतियां
आचार्य चाणक्य कहते हैं कि रिश्ते और प्यार में सबसे बड़ा शत्रु अंधविश्वास और जल्दबाजी है। आजकल धोखा खाने की सबसे बड़ी वजह यही है कि हम जल्दी विश्वास कर लेते हैं और सच्चाई नहीं जांचते हैं।
चाणक्य नीति
चाणक्य नीति में 8 ऐसी गलतियां बताई गई हैं, जिन्हें अगर आप रिश्ते में करेंगे तो धोखा खाना तय है। इन्हें बचाकर आप अपना रिश्ता मजबूत और सुरक्षित रख सकते हैं।
मजबूत और सुरक्षित रिश्ता
आचार्य चाणक्य कहते हैं जिस व्यक्ति को आप अच्छी तरह नहीं जानते, उस पर जल्दी विश्वास मत करें। पहले व्यक्ति के स्वभाव, परिवार और व्यवहार को अच्छे से परख लें।
जल्दबाजी में विश्वास ना करें
रिश्ते में अपनी कमजोरियां, पैसों की स्थिति या परिवार के राज जल्दी खोल देना गलत है। जो व्यक्ति आपके राज जानकर भी आपका साथ दे, वही सच्चा है। ज्यादातर लोग इनका गलत इस्तेमाल करते हैं।
रहस्य ना बताएं
चाणक्य नीति के मुताबिक, मीठी बातें बोलने वाला हमेशा मित्र नहीं होता है। सच्चा प्यार दिखावे में नहीं व्यवहार में नजर आता है। दिखावा करने वाले स्वार्थी होते हैं।
दिखावे पर विश्वास ना करें
स्वार्थी मित्र जरूरत पूरी होते ही शत्रु बन जाता है। जो व्यक्ति सिर्फ अपनी जरूरत के समय आपके पास आए और जरूरत पूरी होते ही गायब हो जाए, उससे दूर रहें।
स्वार्थी लोगों से दूरी रखें
चाणक्य नीति के अनुसार, झूठ बोलने वाला सबसे बड़ा शत्रु होता है। झूठ का जाल शुरू में मीठा लगता है, लेकिन अंत में धोखा ही देता है।
झूठ बोलने वाले से कभी ना जुड़ें
आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अहंकारी व्यक्ति का साथ विष के समान है। ऐसे लोग मौका मिलते ही आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं।
अहंकारी व्यक्ति से दूर रहें
ईर्ष्या करने वाला मित्र सर्प के समान है। जो आपकी सफलता देखकर जलता हो, आपकी खुशी में खुश ना हो वह कभी सच्चा साथी नहीं हो सकता है।
ईर्ष्या करने वाले से सावधान
सच्चा रिश्ता समय की कसौटी पर खरा उतरता है। किसी भी व्यक्ति को परखते समय इन गलतियों से बचेंगे, तो रिश्ते में कभी धोखा नहीं खाएंगे।
चाणक्य नीति की सलाह
