चाणक्य नीति: इंसान होते हुए भी पशु के समान होते हैं ऐसे लोग
आचार्य चाणक्य द्वारा रचित चाणक्य नीति के मुताबिक, दो पैरों वाले इंसान में भी अगर ये बुराइयां होती हैं, तो वह पशु से भी गया-गुजरा है। आइए जानें ऐसे लोगों के बारे में।
चाणक्य नीति
चाणक्य नीति के अनुसार, बिना शिक्षा का इंसान अंधेरे में चलने वाला पशु है। ना सोच सकता है, ना फैसला ले सकता है। शिक्षा ही इंसान को इंसान बनाती है।
शिक्षा से हीन व्यक्ति
आचार्य चाणक्य के मुताबिक, जो कमजोर, गरीब, बीमार पर दया नहीं करता, वह भेड़िया से भी बदतर है। दया के लिए इंसानियत मर जाती है।
जिसके अंदर दया ना हो
आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो कमाता तो है पर जरूरतमंद को एक दाना नहीं देता, वह गधा है, जो बोझ ढोता है, खुद के लिए नहीं जीता है।
दान नहीं करने वाला
चाणक्य नीति के अनुसार, जो ना पूजा करता, ना सत्य बोलता, ना अच्छे कर्म करता – वह इंसान के शरीर में भटकता प्रेत है। धर्म ही इंसान को ऊपर उठाता है।
धर्म-कर्म से दूर व्यक्ति
आचार्य चाणक्य कहते हैं कि शराब पीकर जो अपना विवेक खो देता है, वह सुअर से भी नीचे गिर जाता है। ना परिवार रहता, ना सम्मान, ना पैसा।
शराब पीने वाला
बिना शिक्षा, बिना दया, बिना दान, बिना धर्म, शराब में डूबा व्यक्ति - ये बुराइयां पशु जीवन के सामान है। ऐसा इंसान जीते जी मर चुका है।
पशु जीवन के सामान हैं ये बुराइयां
थोड़ी-बहुत शराब, दया का अभाव, दान नहीं करना, धर्म से दूर – चाणक्य की नजर में ये सब पशु बनने की शुरुआत हैं।
पशु बनने की शुरुआत
आचार्य चाणक्य के मुताबिक, जो इन 5 बुराइयों से बच जाता है, वही सच्चा इंसान कहलाता है। उसे धन, सम्मान और स्वर्ग तीनों मिलते हैं।
धन, सम्मान और स्वर्ग
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
