By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Nov 9, 2025
चाणक्य नीति: जन्म से पहले ही तय कर दी जाती हैं ये 5 चीजें
चाणक्य नीति कहती है कि जन्म लेने से पहले ही व्यक्ति की पांच चीजें निर्धारित हो जाती हैं। ये भाग्य की रेखाएं हैं, जो कर्म से थोड़ी बदलती हैं। आइए जानें ये पांच रहस्य।
चाणक्य की गूढ़ नीति
जन्म से पहले आयु तय हो जाती है। ना ही ज्यादा, ना ही कम। चाणक्य कहते हैं, मृत्यु का समय लिखा होता है, लेकिन स्वस्थ जीवन कर्म से बनता है।
आयु की सीमा
कितनी विद्या ग्रहण करेंगे, यह जन्म से तय है। चाणक्य कहते हैं, कुछ लोग स्वतः विद्वान होते हैं, लेकिन परिश्रम से सीमा को बढ़ाया जा सकता है।
विद्या का स्तर
कितना यश मिलेगा, यह पूर्वनिर्धारित है। चाणक्य कहते हैं, कुछ लोग जन्म से प्रसिद्धि के पात्र होते हैं, लेकिन कर्म से यश अमर बनता है।
यश की ऊंचाई
कितना धन आएगा, यह जन्म से लिखा होता है। चाणक्य कहते हैं, धन भाग्य देता है, लेकिन बुद्धि से उसे संभाला और बढ़ाया जा सकता है।
धन की मात्रा
मृत्यु कैसे होगी, यह भी तय है। चाणक्य कहते हैं, स्थान, समय, कारण सब कुछ पूर्वनिर्धारित होता है। लेकिन पुण्य कर्म से मृत्यु शांतिपूर्ण बनाई जा सकती है।
मृत्यु का स्वरूप
चाणक्य कहते हैं, ये पांच चीजें भाग्य देता है, लेकिन कर्म उन्हें संवारता है। जैसे बीज तय है, लेकिन उसका फल खाद और मेहनत से बढ़िया होता है।
भाग्य vs कर्म
आयु, विद्या, यश, धन, मृत्यु ये चीजें सीमित हैं, लेकिन गुणवत्ता सुधारी जा सकती है। चाणक्य कहते हैं, कर्म से भाग्य को बेहतर बनाया जा सकता है।
सुधार की गुंजाइश
भाग्य को स्वीकार करो, लेकिन कर्म मत छोड़ो। चाणक्य कहते हैं, जो तय है उसे समझो, जो बन सकता है उसे बनाओ। यही बुद्धिमत्ता है।
चाणक्य का संदेश
जन्म से पहले पांच चीजें तय हैं, लेकिन जीवन कर्म का खेल है। चाणक्य कहते हैं कि भाग्य की लकीरें पढ़ो, लेकिन उसे अपनी कलम से ही लिखो।
चाणक्य की सीख
