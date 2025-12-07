By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Dec 7, 2025
चाणक्य नीति: इन 5 तरह के दोस्त बन जाते हैं दुश्मन, ऐसे करें पहचान
गलत मित्र जीवन को नरक बना देता है, जबकि सच्चा मित्र स्वर्ग। आइए चाणक्य नीति के अनुसार, उन 5 तरह के दोस्त के बारे में जानते हैं, जो बाद में सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं।
चाणक्य नीति
सामने तारीफ करता है, पीठ पीछे बुराई। चाणक्य नीति के अनुसार, ऐसा दोस्त सांप के समान है और मुस्कुराकर डसता है। ऐसे व्यक्ति से जितनी जल्दी दूरी बनाएंगे, उतना अच्छा होगा।
मीठी बातें, कड़वी नीयत वाला
खुशी में साथ, दुख में फरार। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो संकट में साथ छोड़ दे, वह कभी सच्चा मित्र नहीं था। सच्चा दोस्त वही जो बुरे वक्त में भी कंधा दे।
मुसीबत में गायब हो जाए
हर बात में नाक घुसाता है, आपके राज जानना चाहता है। चाणक्य कहते हैं, जो आपकी कमजोरी ढूंढता है, वह कल आपके खिलाफ इस्तेमाल करेगा।
हर राज जानने की कोशिश करे
आपकी तरक्की देखकर मुस्कुराता तो जरू है, लेकिन अंदर से जलता है। चाणक्य नीति के अनुसार, ऐसा मित्र आपकी कामयाबी को कभी पचा नहीं पाएगा।
आपकी सफलता से जलने वाला
छोटी बात पर अपमान करता है, आपकी कमजोरी सबके सामने उजागर करता है। चाणक्य: “ऐसा व्यक्ति दोस्त नहीं, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है।
गुस्से में गाली, खुशी में ताना
चाणक्य नीति के अनुसार, कुमित्र ना सिर्फ आपको बर्बाद करता है, बल्कि आपका परिवार, सम्मान और धन भी नष्ट कर देता है। ऐसे लोगों से दूरी ही सुरक्षा है।
इन 5 से घर-परिवार भी खतरे में
आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो आपके दुख में साथ दे, आपकी सफलता में खुश हो और आपके राज को राज रखे – वही सच्चा मित्र है।
सच्चे मित्र के 3 लक्षण
आज अपने दोस्तों की लिस्ट देखें। इन 5 में से कोई एक भी लक्षण दिखे, तो तुरंत दूरी बना लें। आपका जीवन खुद-ब-खुद बदल जाएगा।
पहचानें और दूरी बनाएं
चाणक्य नीति के मुताबिक, एक सच्चा मित्र सौ रिश्तेदारों से बेहतर है। ऐसे में गलत मित्र को छोड़ने में देर ना करें।
गलत मित्र को तुरंत छोड़ें
