By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Nov 25, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
चाणक्य नीति: मेहनत नहीं भाग्य से मिलती हैं ये 5 चीजें
आचार्य चाणक्य के द्वारा रचित चाणक्य नीति के अनुसार, 5 चीजें मनुष्य के हाथ में नहीं होतीं। चाहे जितनी मेहनत कर लो, ये केवल पिछले जन्म के कर्म और भाग्य से मिलती हैं। आइए जानें इसके बारे में।
चाणक्य नीति
कितना जीना है, ये पहले से तय होता है। चाणक्य कहते हैं कि 'आयु कर्म से नहीं, पिछले जन्म के प्रारब्ध से तय होती है।' मेहनत सेहत सुधार सकती है, लेकिन उम्र नहीं बढ़ा सकती है।
आयु (उम्र)
कितना धन मिलेगा, ये भी भाग्य का खेल है। चाणक्य नीति के अनुसार, मेहनत से धन कमाया जा सकता है, लेकिन जितना लिखा है, उससे एक कौड़ी ज्यादा नहीं मिलती है।
धन (दौलत)
किताबें पढ़ने से डिग्री मिलती है, लेकिन असली बुद्धि और समझ पिछले जन्म के संस्कारों से आती है। चाणक्य कहते हैं विद्या भाग्य से ही खुलती है, मेहनत सिर्फ सहारा देती है।
विद्या (ज्ञान)
किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी, ये भी तय होता है। चाणक्य नीति के अनुसार, व्यक्ति जिस काम में भाग्यशाली होता है, वही काम अपने आप चमक जाता है, बाकी सब फीके पड़ जाते हैं।
कर्म (काम-धंधा)
कब, कहां और कैसे मरना है, ये पूरी तरह भाग्य पर निर्भर है। चाणक्य कहते हैं कि मृत्यु को ना मेहनत टाल सकती है, ना ही दवा। जब समय आता है, सब खत्म हो जाता है।
मृत्यु (मौत)
चाणक्य नीति के अनुसार, ये 5 चीजें भाग्य से मिलती हैं, लेकिन मेहनत से इन्हें बेहतर बनाया जा सकता है। मेहनत नहीं करेंगे, तो जो भाग्य में है, वो भी छिन जाएगा।
मेहनत से करें बेहतर
दो भाई एक जैसे मेहनत करते हैं, एक करोड़पति बनता है, दूसरा संघर्ष करता रहता है। क्यों? क्योंकि धन-कर्म-विद्या भाग्य से तय होते हैं, मेहनत सिर्फ रास्ता बनाती है।
मेहनत बनाएगी रास्ता
भाग्य को जगाने के लिए मेहनत करो। बिना मेहनत के भाग्य भी सोया रहता है।अच्छे कर्म करो, पिछले जन्म का भाग्य अपने आप चमकने लगेगा।
मेहनत से जगाएं भाग्य
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
