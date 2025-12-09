By Navaneet Rathaur
आचार्य चाणक्य के 5 मंत्र से बदलेगा जीवन, मान-सम्मान और धन में होगी बढ़ोतरी

आचार्य चाणक्य के द्वारा रचित चाणक्य नीति शास्त्र में कई ऐसी बातें बताई गई हैं, जो जीवन के सभी कष्टों को दूर करने और चुनौतियों से पार पाने में मदद करती है।

चाणक्य नीति

आचार्य चाणक्य कहते हैं, जीवन में कुछ मंत्रों को उतार लेने से मान-सम्मान, धन और यश तीनों बढ़ते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।

चाणक्य के 5 अमर मंत्र

चाणक्य नीति के अनुसार, बोलने से पहले सोचें, जरूरी ना हो तो चुप रहें। अनावश्यक बोलने से झगड़े और नुकसान होते हैं। मौन रहने से सम्मान अपने आप बढ़ता है।

मौन सबसे बड़ी शक्ति

आचार्य चाणक्य कहते हैं कि गुस्से में लिया फैसला हमेशा गलत होता है। क्रोध आने पर 10 तक गिनें या पानी पी लें। गुस्सा काबू में रहा, तो धन और रिश्ते दोनों बचेंगे।

क्रोध को गुलाम बनाएं

चाणक्य नीति के अनुसार, विद्या वह धन है जो कोई चुरा नहीं सकता है। रोज कुछ नया सीखें – किताब, स्किल या अनुभव। विद्वान व्यक्ति का हर जगह सम्मान होता है।

विद्या सबसे बड़ा धन

आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो दान करता है, उसका धन कभी कम नहीं होता है। हर महीने अपनी कमाई का 5-10 फीसदी जरूरतमंद को दें। दान से लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन दोगुना लौटता है।

दान से बढ़ता है धन

चाणक्य नीति के अनुसार, मेहनत करने वाले को देवता भी सलाम करते हैं। आलस्य छोड़ें, रोज अपना काम ईमानदारी से करें। मेहनत का फल देर से मिले तो मिले, लेकिन मिलता जरूर है।

मेहनत कभी व्यर्थ नहीं

मौन, क्रोध पर काबू, निरंतर सीखना, दान और मेहनत – ये 5 गुण अपनाने से घर में सुख-शांति, बाहर मान-सम्मान और खाते में बरकत अपने आप बढ़ने लगती है।

इन 5 से घर बन जाता है स्वर्ग

ज्यादा बोलना, गुस्से में फैसला, पढ़ना बंद करना, कंजूसी और आलस्य, यही 5 गलतियां इंसान को गरीब, बेइज्जत और दुखी बना देती हैं।

इन गलतियों से दुखी होता है इंसान

यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।

नोट

