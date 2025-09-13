By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 13, 2025
चकबंदी, हदबंदी और जमाबंदी में क्या अंतर है?
चकबंदी, हदबंदी और जमाबंदी ये तीनों शब्द जमीन से जुड़े हैं। इनकी जानकारी जमीन के सही मालिकाना हक और विवाद से बचने के लिए बेहद जरूरी है।
हालांकि इन शब्दों को लेकर ज्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं। बहुत से लोग यह समझ नहीं पाते कि इनका यूज कहां और कैसे होता है?
चकबंदी का अर्थ गांव या क्षेत्र की जमीन को व्यवस्थित करना है।
इसमें किसानों की जमीन को समान हिस्सों में बांटा और मार्क किया जाता है, ताकि हर खेत साफ और पहचानने में आसान हो।
इस प्रक्रिया में गांव का नक्शा बनाया जाता है। हर किसान की जमीन का मालिकाना हक और हिस्सा साफ किया जाता है।
इसका मकसद जमीन के विवाद को कम करना, खेती के लिए जमीन को व्यवस्थित और आसान बनाना और हर किसान को अपने खेत का सही हक दिखाना है।
हदबंदी का मतलब किसी जमीन की सीमा तय करना है। इसमें जमीन के चारों तरफ यह तय किया जाता है कि आपकी जमीन कहां से शुरू और कहां खत्म होती है।
जमाबंदी का मतलब किसी जमीन के मालिक और उसकी फसल की जानकारी का आधिकारिक रिकॉर्ड है।
इसमें जमीन किसके नाम है और उसमें कौन-कौन सी फसलें लगी हैं, इसकी डिटेल्स होती है। इसे राजस्व रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है।
मुख्य अंतर ये है कि चकबंदी जमीन को व्यवस्थित बनाने, हदबंदी सीमा तय करने और जमाबंदी मालिकाना रिकॉर्ड रखने की प्रक्रिया है।
