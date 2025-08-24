By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED August 24, 2025
कप्तान सूर्यकुमार यादव की वाइफ, वेस्टर्न ड्रेस में 10 PHOTOS
भारतीय टी-20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव की वाइफ का नाम देविशा शेट्टी है।
देविशा शेट्टी
देविशा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहती हैं।
सोशल मीडिया पर एक्टिव
वे अक्सर अपनी तस्वीरें फैंस के बीच साझा करती हैं।
तस्वीरें
इन तस्वीरों को फैंस खूब पसंद करते हैं और अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर करते हैं।
फैंस की प्रतिक्रिया
देविशा शेट्टी वेस्टर्न लिबास में बला की खूबसूरत नजर आती हैं।
वेस्टर्न लिबास में सुंदर
बता दें कि देविशा और सूर्यकुमार यादव की लव स्टोरी कॉलेज के समय की है।
कॉलेज के समय की लव स्टोरी
इस कपल ने लंबी डेटिंग के बाद साल 2015 में शादी की थी।
2015 में हुई थी शादी
देविशा शेट्टी ने सूर्यकुमार यादव का उन मुश्किल दिनों में साथ दिया था जब सूर्या को बहुत कम लोग जानते थे।
मुश्किल सयम में वाइफ का साथ
मौजूदा समय में इस कपल को देश के ज्यादातर लोग पसंद करते हैं। दोनों साथ में क्वालिटी टाइम बिताते हैं।
बिताते हैं क्वालिटी टाइम
