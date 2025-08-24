By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED August 24, 2025

कप्तान सूर्यकुमार यादव की वाइफ, वेस्टर्न ड्रेस में 10 PHOTOS

भारतीय टी-20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव की वाइफ का नाम देविशा शेट्टी है।

देविशा शेट्टी

Pic Credit: Social Media

देविशा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहती हैं।

सोशल मीडिया पर एक्टिव

Pic Credit: Social Media

वे अक्सर अपनी तस्वीरें फैंस के बीच साझा करती हैं।

तस्वीरें

Pic Credit: Social Media

इन तस्वीरों को फैंस खूब पसंद करते हैं और अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर करते हैं।

फैंस की प्रतिक्रिया

Pic Credit: Social Media

देविशा शेट्टी वेस्टर्न लिबास में बला की खूबसूरत नजर आती हैं।

वेस्टर्न लिबास में सुंदर

Pic Credit: Social Media

बता दें कि देविशा और सूर्यकुमार यादव की लव स्टोरी कॉलेज के समय की है।

कॉलेज के समय की लव स्टोरी

Pic Credit: Social Media

इस कपल ने लंबी डेटिंग के बाद साल 2015 में शादी की थी।

2015 में हुई थी शादी

Pic Credit: Social Media

देविशा शेट्टी ने सूर्यकुमार यादव का उन मुश्किल दिनों में साथ दिया था जब सूर्या को बहुत कम लोग जानते थे।

मुश्किल सयम में वाइफ का साथ

Pic Credit: Social Media

मौजूदा समय में इस कपल को देश के ज्यादातर लोग पसंद करते हैं। दोनों साथ में क्वालिटी टाइम बिताते हैं।

बिताते हैं क्वालिटी टाइम

Pic Credit: Social Media

