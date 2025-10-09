By Dheeraj Pal
आसपास नहीं है नदी या घाट, तो घर पर ऐसे करें छठ पूजा?
छठ पूजा का खास महत्व होता है। इस पूजा को लोग घाट पर जाकर करते हैं। लेकिन, कई बार किसी अन्य कारण से भी घाट पर जाकर पूजा कर पाना संभव नहीं हो पाता।
चलिए जानते हैं कि घाट या नदी किनारे जाए बगैर घर पर छठ पूजा कैसे करें और सूर्य को अर्घ्य किस तरह से दें?
घर पर छठ पूजा आप अपने आंगन या फिर छत पर कर सकते हैं।
सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए आप छत पर ही छोटे बच्चों के स्वीमिंग पूल का इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके लिए पूल में पानी भर लें और उसमें खड़े होकर आप सूर्य को अर्घ्य अर्पित करें।
इस विधि से आप बिना घाट पर जाए ही अपनी छठ पूजा संपन्न कर सकते हैं।
अगर आपके पास स्वीमिंग पूल नहीं है तो आप अपनी छत पर ही मिट्टी से एक गोल आकार बनाएं और उसे अच्छे से ईंटों से कवर कर लें।
फिर इसके ऊपर एक प्लास्टिक की शीट लेकर उसे अंदर की तरफ दबा दें। फिर इसमें पानी भर लें।
इसके बाद सूर्य को अर्घ्य आप इसमें खड़े होकर भी दे सकती हैं।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
