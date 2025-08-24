By Dheeraj Pal
PUBLISHED August 24, 2025
Faith
क्या शमी के पौधे के पास शिवलिंग रख सकते हैं?
शमी के पौधे को काफी पूजनीय माना जाता है। शमी का पौधा न सिर्फ पूजा-पाठ में इस्तेमाल किया जाता है बल्कि इसकी पत्तियों को शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है।
शमी की पत्तियां
ऐसा माना जाता है कि शमी का पौधा भगवान शिव को अति प्रिय है, इसी वजह से इस पौधे की पत्तियां शिवपूजन में इस्तेमाल की जाती हैं।
शिव जी को प्रिय
ऐसा माना जाता है कि जब भी आप शिव जी की पूजा करते हैं उन्हें बेलपत्र, धतूरा के साथ शमी की पत्तियां अवश्य अर्पित करें।
पत्तियां चढ़ाएं
इस उपाय से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और आपके घर में समृद्धि बनी रहती है।
समृद्धि
यह शनिदेव का प्रिय पौधा माना जाता है। लेकिन सवाल यह है कि शमी के पौधे के पास शिवलिंग रख सकते हैं या नहीं।
शिवलिंग रख सकते हैं या नहीं
जब शमी के पौधे के पास शिवलिंग रखने की बात आती है, तो आप यदि शमी के पौधे के पास शिवलिंग रखते हैं तो आज आपके लिए शुभ हो सकता है।
शुभ
हालांकि शिवलिंग को गमले के भीतर न रखकर मंदिर में रखने की सलाह दी जाती है।
सलाह
यदि आप शिवलिंग की स्थापना घर के मंदिर में कर रहे हैं, तो शमी के पौधे के गमले को मंदिर के पास रख सकते हैं।
ध्यान दें ये बात
मान्यता है कि इससे व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति, और समृद्धि आती है और खुशहाली बनी रहती है।
खुशहाली
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
