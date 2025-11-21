By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED November 21, 2025

LIVE HINDUSTAN
 News

नीतीश कुमार को घर में किस नाम से बुलाते थे माता-पिता?

नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 10वीं बार शपथ ली।

नीतीश कुमार

Pic Credit: Social Media

चुनाव जीतने के बाद से लगातार हर जगह नीतीश कुमार की चर्चा हो रही है।

चर्चा में

Pic Credit: Social Media

लोग नीतीश कुमार के बारे में हर छोटी-बड़ी बातें जानना चाहते हैं।

जानकारी चाहते हैं लोग

Pic Credit: Social Media

नीतीश कुमार के घर का नाम क्या है, यह बहुत कम लोगों को पता होगा।

घर में क्या नाम था

Pic Credit: Social Media

ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार के घर का क्या नाम है।

जानिए

Pic Credit: Social Media

नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 में पटना के बख्तियारपुर में हुआ था।

नीतीश कुमार का जन्म

Pic Credit: Social Media

नीतीश 4 भाई-बहनों में सबसे छोटे थे।

सबसे छोटे भाई

Pic Credit: Social Media

परिवार में उन्हें सब मुन्ना कहकर बुलाते थे। यानी नीतीश कुमार के घर का नाम मुन्ना था।

मुन्ना था घर का नाम

Pic Credit: Social Media

बता दें कि नीतीश कुमार का पैतृक गांव नालंदा जिले का कल्याण बीघा है।

पैतृक गांव

Pic Credit: Social Media

रोजाना हल्दी वाला दूध पीने के फायदे

 Click Here