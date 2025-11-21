By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED November 21, 2025
नीतीश कुमार को घर में किस नाम से बुलाते थे माता-पिता?
नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 10वीं बार शपथ ली।
नीतीश कुमार
Pic Credit: Social Media
चुनाव जीतने के बाद से लगातार हर जगह नीतीश कुमार की चर्चा हो रही है।
चर्चा में
Pic Credit: Social Media
लोग नीतीश कुमार के बारे में हर छोटी-बड़ी बातें जानना चाहते हैं।
जानकारी चाहते हैं लोग
Pic Credit: Social Media
नीतीश कुमार के घर का नाम क्या है, यह बहुत कम लोगों को पता होगा।
घर में क्या नाम था
Pic Credit: Social Media
ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार के घर का क्या नाम है।
जानिए
Pic Credit: Social Media
नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 में पटना के बख्तियारपुर में हुआ था।
नीतीश कुमार का जन्म
Pic Credit: Social Media
नीतीश 4 भाई-बहनों में सबसे छोटे थे।
सबसे छोटे भाई
Pic Credit: Social Media
परिवार में उन्हें सब मुन्ना कहकर बुलाते थे। यानी नीतीश कुमार के घर का नाम मुन्ना था।
मुन्ना था घर का नाम
Pic Credit: Social Media
बता दें कि नीतीश कुमार का पैतृक गांव नालंदा जिले का कल्याण बीघा है।
पैतृक गांव
Pic Credit: Social Media
