By Dheeraj Pal
PUBLISHED October 08, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
धनतेरस पर खरीदते हैं ये 10 शुभ वस्तुएं
18 अक्टूबर 2025 को धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन दोपोत्सव शुरू होता है। ऐसे में आप इस शुभ पर्व पर मिट्टी के ढेर सारे दीपक खरीद सकते हैं।
दीपक
चांदी समृद्धि की धातु मानी जाती है। धनतेरस के दिन चांदी खरीदना अत्यंत शुभ होता है। दीपावली की पूजा में भी इस चांदी का प्रयोग किया जाता है।
चांदी
गोमती चक्र एक विशेष प्रकार का पत्थर है, जिसके एक तरफ चक्र की तरह आकृति बनी होती है। धनतेरस पर कम से कम दो या पांच गोमती चक्र खरीदें। इससे मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है।
गोमती चक्र
खील बताशे शुक्र का भी प्रतीक हैं और आपकी संपन्नता भी। धनतेरस के दिन खील बताशे खरीदें। पूजा के दौरान मां लक्ष्मी को खील बताशे जरूर अर्पित करें।
खील बताशे
कौड़ी एक समुद्री जीव का एक खोल है। धनतेरस पर कम से कम पांच या नौ कौड़ियां खरीदें। दीपावली के दिन कौड़ी अर्पित करने से विवाह की बाधाएं दूर होती हैं।
कौड़ी
शंख भी धनतेरस को खरीद सकते हैं। इसको लक्ष्मी जी का भाई भी मानते हैं। दीपावली पर इसका पूजन और प्रयोग लाभकारी होगा।
शंख
दीपावली की पूजा मुख्य रूप से गणेश लक्ष्मी की होती है। धनतेरस पर ही गणेश जी और माता लक्ष्मी की मूर्ति खरीद लें।
गणेश-लक्ष्मी की मूर्ति
झाड़ू सम्पन्नता और शुभता की प्रतीक मानी जाती है। धनतेरस के दिन एक झाड़ू अवश्य खरीदें। इसको भी दीपावली के दिन पूजा स्थान पर रखकर पूजा करें।
झाड़ू
वैसे तो धनतेरस पर आप कोई भी बर्तन खरीद सकते हैं। साथ ही वस्त्र खूबसूरत रंगों के होने चाहिए। पीले, लाल, नारंगी और गुलाबी वस्त्र अनुकूल होंगे।
बर्तन और वस्त्र खरीदें
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
