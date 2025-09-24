By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 24, 2025

दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है?

दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा है। ये ब‍िल्‍ड‍िंग 828 मीटर लंबी है और इसमें 163 मंजिलें हैं।

बुर्ज खलीफा की खासियत

बुर्ज खलीफा को साल 2004 में बनाना शुरू क‍िया गया और साल 2010 में इसे पूरा क‍िया गया।

निर्माण

यानी इस ब‍िल्‍ड‍िंग को बनाने में 6 साल का वक्‍त लग गया। ये तो रही बात दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग की।

निर्माण में समय

लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है और क्या नाम है।

दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग

बुर्ज खलीफा के बाद मर्डेका 118 दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची इमारत है। इसे साल 2023 में पूरा किया गया है। 

मर्डेका 118

मलेशिया की राजधानी क्वालालांपुर पर यह बिल्डिंग स्थित है। इसकी ऊंचाई 679 मीटर (2227) है। 

ऊंचाई

मर्डेका 118 इमारत में कुल 118 फ्लोर हैं। यह इमारत डायमंड यानी हीरे की शेप से प्रेरित है।

फ्लोर

इस बिल्डिंग को बनाने की कुल लागत तकरीबन 1.5 बिलियन डॉलर है।

कुल लागत

इसे ऑस्ट्रेलियाई फर्म फेंडर कैट्सालिडिस आर्किटेक्ट्स द्वारा डिजाइन किया गया है।

डिजाइन

टावर में एक मॉल, एक मस्जिद, एक पार्क हयात होटल और दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन डेक भी होगा।

अन्य खासियत

