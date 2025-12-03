By Dheeraj Pal
PUBLISHED December 03, 2025

 Faith

बुधवार के दिन घर में यहां रखें घास, दिन-रात बढ़ेगा धन!

धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक बुधवार का दिन भगवान गणेश और बुध ग्रह को समर्पित है।

बुध ग्रह समर्पित

इस दिन गणेश जी की पूजा करने से सुख-समृद्धि बढ़ती है और विघ्नों का नाश होता है।

विघ्नों का नाश

इस दिन बुध ग्रह की आराधना करने से नौकरी, व्यापार, शिक्षा आदि में उन्नति के मार्ग खुलते हैं और बुद्धि तीव्र बनती है।

बुध ग्रह  की आराधना

बुधवार के दिन घर में घास रखना शुभ माना जाता है। क्योंकि दूर्वा गणेश जी को प्रिय माना गया है। चलिए जानते हैं घर में घास कहां रखें।

दूर्वा घास

धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक घर में घास को उत्तर दिशा में रखना चाहिए।

उत्तर दिशा में रखें

कुबेर और बुध की कृपा

इससे धन के देवता कुबेर और बुध ग्रह की कृपा प्राप्त होती है और आय के नए स्रोत खुलते हैं और घर में धन का प्रवाह बढ़ने लगता है।

बुद्धि तेज होती है

घर में घास रखने से बुध मजबूत होता है और बुद्धि तेज होती है। इसके अलावा फैसले लेने की क्षमता बढ़ती है और छात्रों की एकाग्रता में सुधार होता है।

वाणी संकट दूर

अगर किसी को बोलने में परेशानी है, तो घर में घास रखने और भगवान गणेश की पूजा करने से वाणी दोष दूर होते हैं। क्योंकि बुध ग्रह वाणी का भी प्रतिनिधित्व करता है।

सूखे ना घास

ताजी हरी घास लें और इसे एक छोटी साफ पात्र में रखकर बुधवार के दिन घर की उत्तर दिशा में किसी साफ और ऊंचे स्थान पर रख दें। ध्यान रखें कि घास सूखने पाए।

यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।

नोट

