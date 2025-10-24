By Mohit
PUBLISHED Oct 24, 2025
LIVE HINDUSTAN
Tech
सीनियर सिटीजन के लिए BSNL का सस्ता प्लान
सरकारी कंपनी BSNL ने सीनियर सिटीजन यानी 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए एक सस्ता वार्षिक प्लान लॉन्च किया है।
सस्ता प्लान
कंपनी इस प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग, प्रति दिन 2GB इंटरनेट डाटा और एक साल की वैलिडिटी ऑफर कर रही है।
एक साल वैलिडिटी
कंपनी ने अपने इस नए प्लान का नाम 'सम्मान प्लान' रखा है जिसकी कीमत 1812 रुपये तय की है।
कीमत इतनी
कंपनी अपने इस प्लान के साथ ग्राहक को सिम कार्ड भी देगी जो कि बिल्कुल मुफ्त होगा।
बिल्कुल मुफ्त
यही नहीं ग्राहकों को इस प्लान में ही 6 महीने का BiTV सब्सक्रिप्शन भी बिल्कुल मुफ्त मिलेगा।
ये भी मिलेगा
यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि कंपनी इस प्लान को सीमित समय के लिए ही लेकर आई है। कंपनी के मुताबिक ये प्लान फिलहाल 18 नवंबर 2025 तक खरीदा जा सकेगा।
सीमित समय
BSNL के इस नए प्लान में ग्राहकों को 100 SMS हर दिन भेजने की सुविधा भी मिलती है।
100 SMS भी
आपको बता दें कि BSNL के ग्राहक बीते कुछ सालों से लगातार कम हुए हैं। ऐसे में कंपनी अलग-अलग प्लान के जरिए ग्राहकों को अपनी ओर खींचने की कोशिश में जुटी है।
लगातार कम
BSNL के अलावा पब्लिक सेक्टर टेलीकॉम कंपनी MTNL का भी कुछ ऐसा ही हाल है।
MTNL का भी यही हाल
टेलीकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) के जुलाई 2025 के आंकड़ों के मुताबिक देश में जियो के के 47.75 करोड़ यूजर्स हैं तो वहीं एयरटेल के 39.14 करोड़ यूजर्स हैं।
नंबर वन
बात करें Vi की तो इसके 20.38 करोड़ यूजर्स हैं तो वहीं BSNL के 9.03 करोड़ यूजर्स हैं।
तीसरे और चौथे
Video: Fauxles/Pexels
ओप्पो रेनो 14 Pro के स्पेसिफिकेशन
Click Here