By Mohit
PUBLISHED Nov 7, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Tech

BSNL का नया मंथली प्लान, कीमत सिर्फ इतनी

BSNL ने 225 रुपये में एक सस्ता मंथली प्लान लॉन्च किया है आइए इसमे क्या-क्या खास है जान लेते हैं।

आइए जान लेते हैं

प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी। वहीं हर दिन 100SMS की भी सुविधा है।

अनलिमिटेड कॉलिंग

इंटरनेट डाटा की बात करें तो 2.5GB 4G प्रतिदिन है। खास बात ये है कि वैलिडिटी 28 नहीं बल्कि 30 दिन है।

इंटरनेट डाटा

अन्य टेलिकॉम कंपनियां इससे ज्यादा कीमत वसूल रही हैं और वैलिडिटी 28 दिन की दे रही हैं।

अन्य कंपनियों  के मुकाबले

अगर इस हिसाब से देखा जाए तो BSNL के इस प्लान पर सालभर में 24 दिन की अतिरिक्त वैलिडिटी मिल रही है।

अतिरिक्त वैलिडिटी

आपको बता दें कि BSNL ने पिछले महीने देशभर में 4G नेटवर्क रोलआउट किया है। कंपनी लगातार नए-नए प्लान लॉन्च कर रही है।

बीते महीने ही

बीते दिनों कंपनी ने BSNL ने सीनियर सिटीजन यानी 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए एक सस्ता वार्षिक प्लान लॉन्च किया है।

इससे पहले ये प्लान

कंपनी इस प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग, प्रति दिन 2GB इंटरनेट डाटा और एक साल की वैलिडिटी ऑफर कर रही है।

प्लान में ये खास

कंपनी ने अपने इस नए प्लान का नाम 'सम्मान प्लान' रखा है जिसकी कीमत 1812 रुपये तय की है।

कीमत इतनी

कंपनी अपने इस प्लान के साथ ग्राहक को सिम कार्ड भी देगी जो कि बिल्कुल मुफ्त होगा। कंपनी के मुताबिक ये प्लान फिलहाल 18 नवंबर 2025 तक खरीदा जा सकेगा।

लिमिटेड टाइम प्लान

200 साल से ज्यादा तक जिंदा रह जाते हैं ये जीव

 Click Here