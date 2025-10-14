By Dheeraj Pal
दिवाली के दिन घर जरूर लाएं ये 5 चीजें, कभी नहीं होगी धन की कमी!
दीपावली का पर्व बेहद धूमधाम से मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन श्रीराम वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे और उनके स्वागत में पूरी नगरी दीपों से जगमगा उठी थी।
तभी से यह पर्व हर साल अत्यंत श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा-अर्चना की जाती है।
ऐसा माना जाता है कि इनकी उपासना करने से घर में धन-धान्य की वृद्धि होती है और आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलती है।
ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस दिन कुछ खास वस्तुएं खरीदना अत्यंत शुभ फल देने वाला माना गया है। चलिए जानते हैं कि दिवाली के दिन क्या खरीदना चाहिए
दिवाली पर घर पर नारियल लाना बहुत शुभ होता है। नारियल को तिजोरी या घर के पूजास्थल के पास रखने से आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलती है और धन-धान्य में वृद्धि होती है
इस शुभ अवसर पर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की प्रतिमा खरीद कर घर लाना बहुत शुभ माना गया है।
उनकी विधिवत पूजा-अर्चना करने से घर में सुख-समृद्धि बढ़ती है और परिवार में खुशहाली आती है।
झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। इस दिन नया झाड़ू खरीद कर घर में रखने से न केवल घर की सफाई होती है, बल्कि धन की बरकत भी बनी रहती है।
कहा जाता है कि दीपावली के दिन झाड़ू खरीदने से साल भर मां लक्ष्मी का वास घर में रहता है।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
