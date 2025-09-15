By Deepali Srivastava
September 15, 2025
शादी में है 2 महीना, ब्राइडल ग्लो के लिए अपनाएं ये टिप्स
शादी के दिन सबसे सुंदर दुल्हन दिखने के लिए लड़कियां कई महंगे फेशियल और ब्यूटी ट्रीटमेंट्स कराती हैं।
ब्राइडल ग्लो
शादी का स्ट्रेस और सीजन के कारण कई बार स्किन डल और बेजान दिखने लगती हैं। ऐसे में पिंपल्स, झाइयां होने लगती हैं।
डल स्किन
अगर आपकी शादी दो महीने बाद है, तो अभी से कुछ स्किन केयर रूटीन को फॉलो कर सकती हैं। चलिए इनके बारे में बताते हैं।
क्या करें
सबसे पहले तो क्लीनिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग करना शुरू करें। इसे आपको रोजाना सुबह-शाम करना है।
सीटीएम
होममेड फेस पैक जैसे केला-शहद, ओट्स-दही को बनाकर चेहरे पर लगाएं। इससे डेड स्किन हटेगी और निखार आयेगा।
फेस पैक
हेयर केयर
बालों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। बालों में तेल, अच्छा शैंपू-कंडीशनर लगाएं। साथ ही हेयर पैक भी हफ्ते में 1 बार लगाएं।
हेल्दी डायट
फेस पर ग्लो लाने का सबसे आसान तरीका है आपकी डायट। अपनी डायट में फल, सब्जियां, नट्स को शामिल करें।
स्लीप शेड्यूल
अपना स्लीप शेड्यूल सुधारें। देर रात तक फोन चलाकर न सोएं। इससे आंखों के नीचे काले घेरे हो जाएंगे।
स्किन ट्रीटमेंट
पार्लर से बुक अपने स्किन ट्रीटमेंट्स को समय पर करवाएं। फेशियल, ब्लीच, क्लीन-अप करवाने से अच्छा ग्लो मिलता है।
मेकअफ फाइनल करें
शादी से पहले ही मेकअप जरूर फाइनल कर लें। आप पर कौन सा मेकअप अच्छा लगेगा और उसे कैसे कराना है।
