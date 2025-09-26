By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 26, 2025
LIVE HINDUSTAN
Health
दिमाग को तेज करने वाले 9 आहार, बादाम के अलावा!
दिमाग के लिए सही पोषण जरूरी है। बादाम के अलावा भी कई आहार हैं जो दिमाग को तेज करते हैं।
दिमाग के लिए पोषण
ब्लूबेरीज: एंटीऑक्सिडेंट्स से भरपूर और याददाश्त बढ़ाने में सहायक।
1
एवोकाडो: मोनोसैचुरेटेड फैट्स से भरपूर, दिमाग की कोशिकाओं को मजबूती देता है।
2
ब्रोकोली: विटामिन K और कोलीन से भरपूर, स्मृति शक्ति में सुधार करता है।
3
अखरोट: ओमेगा-3 फैटी एसिड्स से समृद्ध, मस्तिष्क के कार्य को बेहतर बनाता है।
4
पालक: फोलेट, विटामिन E और विटामिन K से भरपूर, न्यूरोलॉजिकल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी।
5
डार्क चॉकलेट: फ्लेवोनोइड्स, कैफीन और एंटीऑक्सिडेंट्स से भरपूर, मानसिक जागरूकता बढ़ाता है।
6
टमाटर: लाइकोपीन से समृद्ध, न्यूरोडिजेनेरेटिव रोगों से रक्षा करता है।
7
फैटी मछली: सैल्मन, ट्राउट जैसी मछलियां ओमेगा-3 से भरपूर, मस्तिष्क की सेहत के लिए अच्छी।
8
नट्स और बीज: विटामिन E से भरपूर, उम्र बढ़ने के साथ मस्तिष्क की क्षमता को बनाए रखते हैं।
9
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए डॉक्टर से उचित सलाह लें।
नोट
