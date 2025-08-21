By Mohit
PUBLISHED August 21, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Cricket

T20I में सबसे ज्यादा डॉट बॉल फेंकने वाले

टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा डॉट बॉल फेंकने वाले गेंदबाज कौन-कौन हैं आइए जान लेते हैं।

आइए जान लेते हैं

न्यूजीलैंड के टिम साउदी ने टी-20 फार्मैट में कुल 1138 डॉट बॉल फेंकी है और वे लिस्ट में पहले स्थान पर हैं।

टिम साउदी

Photo: ICC/FB

बांग्लादेश के शाकिब अल हसन ने टी-20 इंटरनेशनल में 1078 डॉट बॉल फेंकी है। वे लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं।

शाकिब अल हसन

Photo: ICC/FB

बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं। रहमान ने 1048 डॉट बॉले फेंकी है।

मुस्तफिजुर रहमान

Photo: ICC/FB

इंग्लैंड के आदिल राशिद लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं। राशिद ने टी-20 इंटरनेशनल में 960 डॉट बॉल फेंकी है।

आदिल राशिद

Photo: ICC/FB

न्यूजीलैंड के मिचेल सैंटनर ने टी-20 इंटरनेशनल में 945 डॉट बॉल फेंकी है। सैंटनर लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं।

मिचेल सैंटनर

Photo: ICC/FB

अफगानिस्तान के स्पिन गेंदबाज राशिद खान ने टी-20 फार्मैट में 904 डॉट बॉल फेंकी है। वे लिस्ट में छठे स्थान पर हैं।

राशिद खान

Photo: ICC/FB

भारतीय गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार लिस्ट में सातवें स्थान पर हैं। कुमार ने 891 डॉट बॉल फेंकी है।

भुवनेश्वर कुमार

Photo: ICC/FB

न्यूजीलैंड के ईश सोढ़ी लिस्ट में आठवें स्थान पर हैं। सोढ़ी ने 834 डॉट बॉल फेंकी है।

ईश सोढ़ी

Photo: ICC/FB

पिछले एशिया कप के टॉप-8 रन स्कोरर प्लेयर

 Click Here