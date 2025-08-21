By Mohit
PUBLISHED August 21, 2025
Cricket
T20I में सबसे ज्यादा डॉट बॉल फेंकने वाले
टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा डॉट बॉल फेंकने वाले गेंदबाज कौन-कौन हैं आइए जान लेते हैं।
आइए जान लेते हैं
न्यूजीलैंड के टिम साउदी ने टी-20 फार्मैट में कुल 1138 डॉट बॉल फेंकी है और वे लिस्ट में पहले स्थान पर हैं।
टिम साउदी
बांग्लादेश के शाकिब अल हसन ने टी-20 इंटरनेशनल में 1078 डॉट बॉल फेंकी है। वे लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं।
शाकिब अल हसन
बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं। रहमान ने 1048 डॉट बॉले फेंकी है।
मुस्तफिजुर रहमान
इंग्लैंड के आदिल राशिद लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं। राशिद ने टी-20 इंटरनेशनल में 960 डॉट बॉल फेंकी है।
आदिल राशिद
न्यूजीलैंड के मिचेल सैंटनर ने टी-20 इंटरनेशनल में 945 डॉट बॉल फेंकी है। सैंटनर लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं।
मिचेल सैंटनर
अफगानिस्तान के स्पिन गेंदबाज राशिद खान ने टी-20 फार्मैट में 904 डॉट बॉल फेंकी है। वे लिस्ट में छठे स्थान पर हैं।
राशिद खान
भारतीय गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार लिस्ट में सातवें स्थान पर हैं। कुमार ने 891 डॉट बॉल फेंकी है।
भुवनेश्वर कुमार
न्यूजीलैंड के ईश सोढ़ी लिस्ट में आठवें स्थान पर हैं। सोढ़ी ने 834 डॉट बॉल फेंकी है।
ईश सोढ़ी
