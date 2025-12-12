By Vimlesh Kumar Bhurtiya
T-20I में एक ओवर में सबसे ज्यादा वाइड फेंकने वाले गेंदबाज
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच न्यू चंडीगढ़ के मुल्लापुर स्टेडियम में खेले गए दूसरे टी-20 मैच में अर्शदीप सिंह ने खराब गेंदबाजी की।
अर्शदीप ने एक ओवर में 13 गेंदें फेंकी।
उन्होंने अपने इस ओवर में 18 रन दिए।
हैरान करने वाली बात यह है कि अर्शदीप ने इस ओवर में 7 वाइड गेंदें फेंकीं।
7 वाइड गेंदों के साथ अब अर्शदीप सिंह टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक वाइड गेंदें फेंकने वाले गेंदबाज बन गए हैं।
यह अनचाहा रिकॉर्ड अर्शदीप हर वक्त भूलना चाहेंगे।
अर्शदीप सिंह ने इतनी वाइड गेंदें फेंक दीं कि अफगानिस्तान के नवील-उल-हक का एक ओवर में सर्वाधिक वाइड डालने का रिकॉर्ड टूट गया।
नवील-उल-हक ने साल 2024 में जिम्बाव्बे के खिलाफ एक ओवर में 13 गेंदें फेंकी थीं।
इस ओवर में उन्होंने 6 वाइड गेंदें और 1 नो बॉल फेंकी थी। अर्शदीप सिंह ने 11 दिसंबर 2025 को उनका सर्वाधिक वाइड डालने वाला रिकॉर्ड धराशायी कर दिया।
