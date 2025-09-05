By Mohit
PUBLISHED Sep 5, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
एक WC में सबसे ज्यादा विकेट वाले गेंदबाज
एक वनडे इंटरनेशनल विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाज कौन-कौन हैं आइए नजर डाल लेते हैं।
आइए जानते हैं
ऑस्ट्रेलियाई टीम के पूर्व दिग्गज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने 2019 वनडे इंटरनेशनल विश्व कप में 27 विकेट चटकाए थे।
मिचेल स्टार्क
Photo: ICC/FB
पूर्व ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज ग्लेन मैक्ग्रा ने 2007 वनडे इंटरनेशनल विश्व कप में 26 विकेट अपने नाम किए थे।
ग्लेन मैक्ग्रा
Photo: ICC/FB
भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने 2023 वनडे इंटरनेशनल विश्व कप में 24 विकेट हासिल किए थे। खास बात ये है कि उन्होंने सिर्फ 7 मैच में ही ये उपलब्धि हासिल की थी।
मोहम्मद शमी
Photo: ICC/FB
पू्र्व श्रीलंकाई गेंदबाज चमिंडा वास ने 2003 ववनडे इंटरनेशनल विश्व कप में 23 विकेट हासिल किए थे।
चमिंडा वास
Photo: ICC/FB
पूर्व श्रीलंकाई गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन ने 2007 वनडे इंटरनेशनल विश्व कप में 23 विकेट चटकाए थे।
मुथैया मुरलीधरन
Photo: ICC/FB
ऑस्ट्रेलियई गेंदबाज एडम जम्पा ने 2023 वनडे इंटरनेशनल विश्व कप में 23 विकेट चटकाए थे।
एडम जम्पा
Photo: ICC/FB
ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज शॉन टेट ने 2007 वनडे इंटरनेशनल विश्व कप में 23 विकेट चटकाए थे।
शॉन टेट
Photo: ICC/FB
मिचेल स्टार्क ने 2015 वनडे इंटरनेशनल विश्व कप में 22 विकेट चटकाए थे।
मिचेल स्टार्क
Photo: ICC/FB
न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने 2015 वनडे इंटरनेशनल विश्व कप में 22 विकेट अपने नाम किए थे।
ट्रेंट बोल्ट
Photo: ICC/FB
हार्दिक पांड्या का नया हेयर स्टाइल, तस्वीरें
Click Here