By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Dec 12, 2025

भारत के लिए टी-20I में 100+ विकेट लेने वाले गेंदबाज

टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन-कौन हैं, यह सवाल कई लोगों के मन में होगा।

टी-20 में सर्वाधिक विकेट किसके नाम

ऐसे में आइए आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं।

जानिए

टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज अर्शदीप सिंह हैं।

अर्शदीप सिंह

अर्शदीप ने अपने करियर में अब तक कुल 70 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसकी 69 पारियों में 107 विकेट हासिल किए हैं।

107 विकेट

लिस्ट में दूसरे स्थान पर भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह हैं।

जसप्रीत बुमराह

बुमराह ने अपने करियर में अब तक कुल 82 टी-20 मैच खेले हैं, जिसकी 79 पारियों में 101 विकेट हासिल किए हैं।

101 विकेट

अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह दो ऐसे गेंदबाज हैं, जिन्होंने भारत के लिए टी-20 क्रिकेट में 100 से अधिक विकेट हासिल किए हैं।

100 विकेट लेने वाले गेंदबाज

इनके अलावा किसी और भारतीय गेंदबाज ने यह उपलब्धि हासिल नहीं की है। 

सिर्फ इनके नाम ही उपलब्धि

लिस्ट में तीसरे नंबर पर 99 विकटों के साथ हार्दिक पांड्या, चौथे नंबर पर 96 विकटों के साथ यूजी चहल और 90 विकटों के साथ भुवनेश्वर कुमार हैं।

हार्दिक, यूजी और भुवनेश्वर कुमार भी टॉप-5 में 

