T20I: सबसे ज्यादा गेंद फेंकने वाले बॉलर्स

टी-20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा गेंद फेंकने वाले गेंदबाज कौन-कौन हैं आइए नजर डाल लेते हैं।

न्यूजीलैंड के टिम साउदी लिस्ट में पहले स्थान पर हैं। वे अबतक 126 मैच में 2753 गेंद डाल चुके हैं।

टिम साउदी

बांग्लादेश के शाकिब अल हसन लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। शाकिब ने 129 मैच में 2745 गेंद फेंकी हैं।

शाकिब अल हसन

इंग्लैंड के आदिल राशिद लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं। आदिल ने 127 टी-20 मैच में 2572 गेंद डाली हैं।

आदिल राशिद

न्यूजीलैंड के ईश सोढ़ी लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं। सोढ़ी ने 126 टी-20 इंटरनेशनल मैच में 2549 गेंद फेंकी हैं।

ईश सोढ़ी

बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं। रहमान अबतक 111 टी-20 मैच में 2388 गेंद डाल चुके हैं।

मुस्तफिजुर रहमान

न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर मिचेल सैंटनर अबतक 114 मुकाबलों में 2376 गेंद डाल चुके हैं।

मिचेल सैंटनर

ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एडम जम्पा 103 टी-20 मैच में कुल 2243 गेंद डाल चुके हैं।

एडम जम्पा

