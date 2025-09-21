By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 21, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Fashion

नवरात्रि के पहले दिन पहनें एक्ट्रेसेस जैसी साड़ियां

नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा लोग धूमधाम से करते हैं। ये दुर्गा पूजा बंगाली बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। 

नवरात्रि पूजा

नवरात्रि के पहले दिन पूजा के लिए अगर आप हैवी स्टाइल साड़ी पहनना चाहती हैं। तो हम कुछ स्टाइल दिखाने जा रहे हैं।

हैवी स्टाइल साड़ियां

Instagram: ishitadutta

पूजा के लिए आप किसी भी रंग में ऑर्गेन्जा साड़ी ले सकती हैं। ये साड़ी देखने में हैवी और खूबसूरत लगती है।

ऑर्गेन्जा लुक

Instagram: ranimukherjifc

रानी ने क्रीम कलर की बॉर्डर साड़ी स्टाइल की है। इस साड़ी के साथ उन्होंने गजरा भी पहना है।

क्रीम बॉर्डर साड़ी

Instagram: ranimukherjifc

बिपाशा ने लाल बॉर्डर-पल्लू वाली सफेद साड़ी पहनी है। बंगाली महिलाएं इस तरह की साड़ी दुर्गा पूजा पर पहनती हैं।

लाल-सफेद साड़ी

Instagram: bipashabasu

लाल बनारसी साड़ी

लाल रंग की बनारसी साड़ी भी पूजा के लिए काफी सुंदर लगेगी। इस तरह की साड़ी आप सिंदूर खेला पर भी पहन सकती हैं।

Instagram: ranimukherjifc

मल्टीकलर साड़ी

अगर आप मल्टीकलर साड़ी पहनना चाहती हैं, तो जॉर्जट या शिफॉन में पहनें। दोनों ही सुंदर लुक देंगी।

Instagram: ranimukherjifc

प्रिंटेड-लाइनिंग साड़ी

Instagram: ranimukherjifc

एक्ट्रेस की तरह प्रिंटेड स्टाइल में लाइनिंग साड़ी भी पहन सकती हैं। पूजा के लिए इस तरह की साड़ी भी सुंदर लगेगी।

सिल्क साड़ी

Instagram: ishitadutta

हैवी स्टाइल में आप रेड कलर की सिल्क साड़ी भी वियर कर सकती हैं। पूजा के लिए लाल रंग काफी शुभ माना जाता है।

पीली साड़ी

पूजा के पहले दिन पर पीली साड़ी भी बेस्ट रहेगी। बनारसी या अन्य स्टाइल में पीली साड़ी जूलरी के साथ अच्छी लगेगी।

Instagram: ranimukherjifc

शिल्पा शेट्टी का स्टाइलिश ग्रीन शरारा!

 Click Here