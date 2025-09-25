By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 25, 2025
मिरर वर्क साड़ी का चला ट्रेंड, ये लुक्स करें कॉपी
साड़ियों का फैशन कभी पुराना नहीं होता। हर तरह की साड़ी का ट्रेंड लौटकर आ रहा है। ऐसे ही अब मिरर वर्क साड़ी चल रही है।
साड़ियों का फैशन
इन दिनों फैशन ट्रेंड्स में मिरर वर्क साड़ी का क्रेज काफी चल रहा है। सेलेब्स इवेंट्स में इन्हें कैरी कर रहे हैं।
मिरर वर्क साड़ी
Instagram: aliabhatt
मिरर वर्क साड़ियां आपको क्लासी और एलिगेंट लुक देंगी। चलिए आपको एक्ट्रेसेस की साड़ियों के खास लुक्स दिखाते हैं।
डिजाइनर लुक्स
Instagram: shilpashetty
मिरर वर्क वाले बॉर्डर में रेड कलर की साड़ी दिशा ने कैरी की है। इस तरह की साड़ी किसी पूजा के लिए आप पहन सकती हैं।
रेड साड़ी
Instagram: dishaparmar
कृति ने ऑफ व्हाइट कलर की मिरर वर्क वाली साड़ी पहनी हुई है। डांडिया या गरबा नाइट के लिए ये लुक लें।
फुल मिरर साड़ी
Instagram: kritiisanon
येलो साड़ी
श्रद्धा की तरह येलो कलर की मिरर वर्क वाले बॉर्डर में साड़ी पहन सकती हैं। ये सुंदर लुक देगी।
Instagram: shraddhakapoor
लॉन्ग मिरर डिजाइन
कटरीना ने फुशिया पिंक कलर की लॉन्ग मिरर डिजाइन वाली साड़ी स्टाइल की है। ये नेट स्टाइल में खूबसूरत लग रही है।
Instagram: katrinakaif
ग्रीन स्टाइल
Instagram: janhavikapoor
ग्रीन कलर की मिरर बॉर्रड साड़ी जाह्नवी ने पहनी हुई है। इस तरह की साड़ी भी पार्टी के लिए बेस्ट है।
मिरर पिंक साड़ी
Instagram: khushikapoor
खुशी ने पिंक कलर की फुल मिरर वर्क साड़ी ड्रेप की है। इस तरह की साड़ी नाइट पार्टी के लिए चुनें।
पर्पल लुक
अनन्या ने मिरर बॉर्डर वाली पर्पल साड़ी फुल नेक ब्लाउज के साथ पहनी हुई है। ये लुक क्लासी लग रहा है।
Instagram: ananyapanday
