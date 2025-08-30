By Mohit
अनीत पड्डा की 10 सबसे ग्लैमरस तस्वीरें

‘सैयारा’ फेम अनीत पड्डा की गिनती बॉलीवुड की टैलेंटेड एक्ट्रेस में हो रही है।

टैलेंटेड एक्ट्रेस

Soucre: Insta/AnitPadda

साल 2025 की रोमांटिक लव स्टोरी 'सैयारा' फैंस के दिलों में उतरने में कामयाब रही तो अनीत की एक्टिंग को भी काफी पसंद किया गया।

काफी पसंद

Soucre: Insta/AnitPadda

खूबसूरती के वजह से अनीत पड्डा को फैन्स नेशनल क्रश तक तक मान बैठे हैं।

नेशनल क्रश

Soucre: Insta/AnitPadda

रिपोर्ट्स के मुताबिक अनीत की पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के मशहूर जीसस एंड मैरी कॉलेज (JMC) से हुई है।

दिल्ली से ग्रेजुएशन

Soucre: Insta/AnitPadda

अक्टूबर 2002 में पंजाब के अमृतसर में जन्मीं अनीत ने एक आम लड़की से बॉलीवुड स्टार तक का सफर तय किया है।

अमृतसर में जन्मीं

Soucre: Insta/AnitPadda

वे मिडिल क्लास फैमिली में पली-बढ़ी हैं। स्कूली एजुकेशन स्प्रिंग डेल सीनियर स्कूल से हासिल की।

मिडिल क्लास फैमिली

Soucre: Insta/AnitPadda

अनीत को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था। फिल्मों में आने से पहले उन्होंने कई विज्ञापनों में काम किया।

विज्ञापनों में काम

Soucre: Insta/AnitPadda

अनीत की डेब्यू फिल्म साल 2022 में आई थी। इस फिल्म का नाम  ‘सालाम वेंकी’ था।

पहली फिल्म

Soucre: Insta/AnitPadda

एक्ट्रेस ने 2024 में अमेजन प्राइम की वेब सीरीज ‘बिग गर्ल्स डोन्ट क्राई’ में भी काम किया था।

वेब सीरीज

Soucre: Insta/AnitPadda

अनीत पड्डा ने अब अपनी अगली फिल्म भी साइन कर ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वे बैंड बाजा बारात के डायरेक्टर मनीष शर्मा के साथ काम करने जा रही हैं।

अगली फिल्म

Soucre: Insta/AnitPadda

