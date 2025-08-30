By Mohit
अनीत पड्डा की 10 सबसे ग्लैमरस तस्वीरें
‘सैयारा’ फेम अनीत पड्डा की गिनती बॉलीवुड की टैलेंटेड एक्ट्रेस में हो रही है।
टैलेंटेड एक्ट्रेस
टैलेंटेड एक्ट्रेस
साल 2025 की रोमांटिक लव स्टोरी 'सैयारा' फैंस के दिलों में उतरने में कामयाब रही तो अनीत की एक्टिंग को भी काफी पसंद किया गया।
काफी पसंद
काफी पसंद
खूबसूरती के वजह से अनीत पड्डा को फैन्स नेशनल क्रश तक तक मान बैठे हैं।
नेशनल क्रश
नेशनल क्रश
रिपोर्ट्स के मुताबिक अनीत की पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के मशहूर जीसस एंड मैरी कॉलेज (JMC) से हुई है।
दिल्ली से ग्रेजुएशन
दिल्ली से ग्रेजुएशन
अक्टूबर 2002 में पंजाब के अमृतसर में जन्मीं अनीत ने एक आम लड़की से बॉलीवुड स्टार तक का सफर तय किया है।
अमृतसर में जन्मीं
अमृतसर में जन्मीं
वे मिडिल क्लास फैमिली में पली-बढ़ी हैं। स्कूली एजुकेशन स्प्रिंग डेल सीनियर स्कूल से हासिल की।
मिडिल क्लास फैमिली
मिडिल क्लास फैमिली
अनीत को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था। फिल्मों में आने से पहले उन्होंने कई विज्ञापनों में काम किया।
विज्ञापनों में काम
विज्ञापनों में काम
अनीत की डेब्यू फिल्म साल 2022 में आई थी। इस फिल्म का नाम ‘सालाम वेंकी’ था।
पहली फिल्म
पहली फिल्म
एक्ट्रेस ने 2024 में अमेजन प्राइम की वेब सीरीज ‘बिग गर्ल्स डोन्ट क्राई’ में भी काम किया था।
वेब सीरीज
वेब सीरीज
अनीत पड्डा ने अब अपनी अगली फिल्म भी साइन कर ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वे बैंड बाजा बारात के डायरेक्टर मनीष शर्मा के साथ काम करने जा रही हैं।
अगली फिल्म
अगली फिल्म
