By Deepali Srivastava
PUBLISHED October 15, 2025
सीरियल किलर चार्ल्स शोभराज का रोल कर चुके हैं ये स्टार्स
सीरियल किलर चार्ल्स शोभराज काफी फेमस रह चुका है। तिहाड़ जेल में बंद ये कैदी कई बार जेल से फरार हो चुका था।
सीरियल किलर
चार्ल्स फ्रांसीसी सीरियल किलर और चोर था। इसने कई लड़कियों को अपनी बातों में फंसाकर उन्हें लूटा और फिर हत्या कर दी।
क्या किया
चार्ल्स के किरदार को कई बॉलीवुड एक्टर्स ने बखूबी निभाया। ये फिल्में और सीरीज सुपरहिट साबित भी हुई। चलिए आपको इन सितारों से मिलवाते हैं।
एक्टर्स बनें चार्ल्स
फिल्म इंस्पेक्टर जेंडे में एक्टर जिम सर्भ ने चार्ल्स का रोल निभाया। उन्हें इस किरदार में दर्शकों ने काफी पसंद किया।
जिम सर्भ
1989 में आई टीवी सीरीज 'द लाइफ एंड क्राइम्स ऑफ चार्ल्स शोभराज' में एक्टर अर्थ मलिक ने उनका रोल किया था।
अर्थ मलिक
सिद्धांत गुप्ता
द ब्लैक वारंट वेब सीरीज में एक्टर सिद्धांत गुप्ता ने चार्ल्स के रोल को बखूबी पर्दे पर उतारा।
रणदीप हुड्डा
फिल्म मैं और चार्ल्स में एक्टर रणदीप हुड्डा ने उनका किरदार निभाया था। चार्ल्स के रोल में रणदीप को पसंद किया गया था।
तहर रहीम
2021 में आई ब्रिटिश क्राइम ड्रामा सीरीज 'द सर्पेंट' में ए्क्टर तहर रहीम ने चार्ल्स का रोल किया था। ये सीरिज हिट हुई थी।
