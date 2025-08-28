By Deepali Srivastava
PUBLISHED August 28, 2025
बॉलीवुड के 5 सबसे फेमस ब्रेकअप
सलमान खान और ऐश्वर्या राय के प्यार के किस्से काफी मशहूर हुए थे। दोनों ने साथ में कुछ फिल्मों में भी काम किया।
सलमान-ऐश्वर्या
साल 2002 में सलमान खान और ऐश्वर्या अलग हुए। एक्ट्रेस ने मारपीट और धोखा देने के आरोप लगाये थे।
अलग रास्ते
शाहिद कपूर और करीना कपूर की जोड़ी भी फैंस को काफी पसंद थी। दोनों ने जब वी मेट जैसी हिट फिल्म में साथ काम किया।
शाहिद-करीना
शाहिद और करीना के ब्रेकअप के पीछे कोई कारण सामने नहीं आया। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि सैफ से प्यार होने पर करीना ने उन्हें छोड़ दिया था।
ब्रेकअप
जॉन अब्राहम-बिपाशा बसु
एक्टर जॉन अब्राहम और बिपाशा बसु का ब्रेकअप भी सुर्खियों में रहा। दोनों की केमेस्ट्री फैंस को पसंद थी, साथ फिल्मों में काम किया।
क्यों हुए अलग
बिपाशा-जॉन के अलग होने के पीछे कोई कारण सामने नहीं आया। दोनों ने शादी कर घर भी बसा लिया। अब बिपाशा एक बेटी की मां भी हैं।
रणबीर कपूर-दीपिका पादुकोण
एक्टर रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण के किस्से भी खूब फेमस हुए। दोनों ने तमाशा, ये जवानी है दीवानी जैसी फिल्मों में काम किया।
ब्रेकअप क्यों हुआ
रिपोर्ट्स के मुताबिक, रणबीर ने दीपिका को धोखा दिया था और एक्ट्रेस ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ा था। फिलहाल, अब दोनों दोस्त हैं।
सुशांत सिंह-अंकिता लोखंडे
सुशांत सिंह राजपूत अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनकी अंकिता लोखंडे संग प्रेम कहानी खूब मशहूर हुई थी।
रिश्ता खत्म
सुशांत फिल्मों में काम करने लगे थे और अंकिता टीवी में। ऐसे में दोनों के रिश्ते में करियर की वजह से दूरियां आ गई थीं।
