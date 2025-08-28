By Deepali Srivastava
PUBLISHED August 28, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Entertainment

बॉलीवुड के 5 सबसे फेमस ब्रेकअप

सलमान खान और ऐश्वर्या राय के प्यार के किस्से काफी मशहूर हुए थे। दोनों ने साथ में कुछ फिल्मों में भी काम किया।

सलमान-ऐश्वर्या

Instagram: aishwaryaraifc

साल 2002 में सलमान खान और ऐश्वर्या अलग हुए। एक्ट्रेस ने मारपीट और धोखा देने के आरोप लगाये थे।

अलग रास्ते

Instagram: aishwaryaraifc

शाहिद कपूर और करीना कपूर की जोड़ी भी फैंस को काफी पसंद थी। दोनों ने जब वी मेट जैसी हिट फिल्म में साथ काम किया।

शाहिद-करीना

Instagram: kareenakapoorfans

शाहिद और करीना के ब्रेकअप के पीछे कोई कारण सामने नहीं आया। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि सैफ से प्यार होने पर करीना ने उन्हें छोड़ दिया था।

ब्रेकअप

Instagram: kareenakapoorfans

जॉन अब्राहम-बिपाशा बसु

एक्टर जॉन अब्राहम और बिपाशा बसु का ब्रेकअप भी सुर्खियों में रहा। दोनों की केमेस्ट्री फैंस को पसंद थी, साथ फिल्मों में काम किया।

Instagram: bipashabasufanclub

क्यों हुए अलग

बिपाशा-जॉन के अलग होने के पीछे कोई कारण सामने नहीं आया। दोनों ने शादी कर घर भी बसा लिया। अब बिपाशा एक बेटी की मां भी हैं।

Instagram: bipashabasufanclub

रणबीर कपूर-दीपिका पादुकोण

Instagram: ranbirkapoorworld

एक्टर रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण के किस्से भी खूब फेमस हुए। दोनों ने तमाशा, ये जवानी है दीवानी जैसी फिल्मों में काम किया।

ब्रेकअप क्यों हुआ

Instagram: ranbirkapoorworld

रिपोर्ट्स के मुताबिक, रणबीर ने दीपिका को धोखा दिया था और एक्ट्रेस ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ा था। फिलहाल, अब दोनों दोस्त हैं।

सुशांत सिंह-अंकिता लोखंडे

Instagram: ankitalokhandefans

सुशांत सिंह राजपूत अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनकी अंकिता लोखंडे संग प्रेम कहानी खूब मशहूर हुई थी।

रिश्ता खत्म

सुशांत फिल्मों में काम करने लगे थे और अंकिता टीवी में। ऐसे में दोनों के रिश्ते में करियर की वजह से दूरियां आ गई थीं।

Instagram: ankitalokhandefans

7.50 करोड़ के बजट में बनी ये हिंदी सुपरहिट फिल्म थी हॉलीवुड का रीमेक, लीड में था रियल लाइफ कपल

 Click Here