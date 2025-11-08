By Mohit
PUBLISHED Nov 8, 2025

बोल्ड वॉलीबॉल प्लेयर, नजरभर देख लीजिए

अमेरिकी वॉलीबॉल प्लेयर कायला सिमंस अक्सर अपने खेल के अलावा ग्लैमरस और बोल्द अंदाज के वजह से भी छाई रहती हैं।

बोल्द अंदाज

बला की खूबसूरत ये वॉलीबॉल प्लेयर लुक्स के मामले में एक्ट्रेस और मॉडल को टक्कर देती नजर आती हैं।

देती हैं टक्कर

फिटनेस तो ऐसी है कि जो नजरभर देखता है सिमंस का कायल हो जाता है।

कमाल की फिटनेस

फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करने वाली कायला पर हर आउटफिट बेमिसाल लगता है। बिकिनी में तो वे कहर बरपाती हैं।

बेमिसाल लगता है

सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव सिमंस अपनी फिटनेस पर भी खासा ध्यान देती हैं। वे हर दिन जिम में जमकर कसरत करती हैं।

जमकर मेहनत

29 वर्षीय ये खिलाड़ी सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट पर नजर डालने पर पता चलता है कि घूमने-फिरने की काफी शौकीन हैं।

घूमने की शौकीन

कायला स्कूल और कॉलेज के दिनों से ही वॉलीबॉल खेलती थीं। कम उम्र से ही सफलता हासिल करने के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।

लगातार सफलता

कायला खेल के अलावा ग्लैमर वर्ल्ड में भी नाम कमाने की कोशिश में हैं। वे मॉडलिंग भी करती हैं।

मॉडल भी हैं

कायला को अपने बोल्ड अंदाज के लिए कई बार सोशल मीडिया पर आलोचनाओं का सामना तक करना पड़ चुका है।

आलोचनाओं का सामना

कायला अपने खिलाफ होने वाली आलोचनाओं का डटकर सामना करती हैं और मजबूती के साथ आगे बढ़ रही हैं।

मजबूती के साथ

