PUBLISHED Nov 8, 2025
LIVE HINDUSTAN
Sports
बोल्ड वॉलीबॉल प्लेयर, नजरभर देख लीजिए
अमेरिकी वॉलीबॉल प्लेयर कायला सिमंस अक्सर अपने खेल के अलावा ग्लैमरस और बोल्द अंदाज के वजह से भी छाई रहती हैं।
बोल्द अंदाज
Source: Insta
बला की खूबसूरत ये वॉलीबॉल प्लेयर लुक्स के मामले में एक्ट्रेस और मॉडल को टक्कर देती नजर आती हैं।
देती हैं टक्कर
Source: Insta
फिटनेस तो ऐसी है कि जो नजरभर देखता है सिमंस का कायल हो जाता है।
कमाल की फिटनेस
Source: Insta
फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करने वाली कायला पर हर आउटफिट बेमिसाल लगता है। बिकिनी में तो वे कहर बरपाती हैं।
बेमिसाल लगता है
Source: Insta
सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव सिमंस अपनी फिटनेस पर भी खासा ध्यान देती हैं। वे हर दिन जिम में जमकर कसरत करती हैं।
जमकर मेहनत
Source: Insta
29 वर्षीय ये खिलाड़ी सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट पर नजर डालने पर पता चलता है कि घूमने-फिरने की काफी शौकीन हैं।
घूमने की शौकीन
Source: Insta
कायला स्कूल और कॉलेज के दिनों से ही वॉलीबॉल खेलती थीं। कम उम्र से ही सफलता हासिल करने के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
लगातार सफलता
Source: Insta
कायला खेल के अलावा ग्लैमर वर्ल्ड में भी नाम कमाने की कोशिश में हैं। वे मॉडलिंग भी करती हैं।
मॉडल भी हैं
Source: Insta
कायला को अपने बोल्ड अंदाज के लिए कई बार सोशल मीडिया पर आलोचनाओं का सामना तक करना पड़ चुका है।
आलोचनाओं का सामना
Source: Insta
कायला अपने खिलाफ होने वाली आलोचनाओं का डटकर सामना करती हैं और मजबूती के साथ आगे बढ़ रही हैं।
मजबूती के साथ
Source: Insta
