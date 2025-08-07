By Deepali Srivastava
तृप्ति डिमरी के 9 लेटेस्ट ब्लाउज डिजाइंस
तृप्ति डिमरी फैशन स्टार कही जाती हैं। उन्हें वेस्टर्न के साथ साड़ी कैरी करना भी पसंद है। उनके ब्लाउज डिजाइंस से आप भी फैशन आइडिया ले सकती हैं।
तृप्ति के ब्लाउज डिजाइंस
Instagram: triptidimri
एक्ट्रेस ने व्हाइट वर्क वाली साड़ी पर स्ट्रैप ब्लाउज कैरी किया है। उनका ये ब्लाउज बोल्ड लुक दे रहा है।
स्ट्रैप ब्लाउज
Instagram: triptidimri
ऑफ व्हाइट साड़ी पर एक्ट्रेस ने सिंपल डीप नेक ब्लाउज पहना है। इस तरह के डिजाइन से आपको एलिगेंट लुक मिलेगा।
सिंपल डीप लुक
Instagram: triptidimri
हैवी साड़ी के साथ पर्ल स्टाइल ब्लाउज सिलवाएं। पर्ल ब्लाउज ट्रेंड में है और ये अच्छा लुक देता है।
पर्ल ब्लाउज
Instagram: triptidimri
डीप ब्लैक शाइन ब्लाउज
पर्पल साड़ी पर तृप्ति ने डीप स्टाइल पर ब्लैक शाइन ब्लाउज कैरी किया है। उनका ये ब्लाउज डिजाइन क्लासी लग रहा है।
Instagram: triptidimri
प्रिंटेड ब्लाउज
प्रिंटेड साड़ी के साथ एक्ट्रेस ने मैचिंग ब्लाउज पहना है। साथ ही ब्लाउज-साड़ी से मिलता हुआ रिबन गले पर बांधा है। ये रेट्रो लुक है।
Instagram: triptidimri
कीहोल डिजाइन
Instagram: triptidimri
हैवी साड़ी पर तृप्ति ने कीहोल डिजाइन वाला ब्लाउज पहना है। इस तरह का ब्लाउज डिजाइन भी सुंदर लगेगा।
वेलवेट ब्लाउज
Instagram: triptidimri
पिंक कलर का वेलवेट ब्लाउज एक्ट्रेस ने कैरी किया है। इसमें उन्होंने साइड पर लटकन लगवाएं हैं।
एम्ब्रॉएडर्ड वर्क ब्लाउज
Instagram: triptidimri
फ्लोरल येलो साड़ी के साथ तृप्ति ने एम्ब्रॉएडर्ड वर्क ब्लाउज पहना है। इस तरह का डिजाइन भी साड़ी पर जचेगा।
सीक्विन ब्लाउज
प्लेन ब्लैक साड़ी पर एक्ट्रेस ने सीक्विन ब्लाउज कैरी किया है। इस ब्लाउज में नीचे की ओर ट्रेसेल्स लगे हुए हैं।
Instagram: triptidimri
