ब्लैक मांबा vs किंग कोबरा: कौन ज्यादा जहरीला?
ब्लैक मांबा और किंग कोबरा दुनिया के दो सबसे खतरनाक और जहरीले सांप हैं।
खतरनाक सांप
लेकिन क्या आप जानते हैं कि दोनों में सबसे ज्यादा जहरीला कौन सा है। चलिए इनकी खासियत बताते हैं।
ज्यादा जहरीला कौन
ब्लैक मांबा बेहद खतरनाक व जहरीला है। अगर यह काट ले, तो इंसान का बचना मुश्किल है।
ब्लैक मांबा
ये सांप 14 फीट तक लंबे हो सकते हैं। ये इतनी तेज होते हैं, कि 12.5 मील प्रति घंटा स्पीड से भागते हैं।
स्पीड
ब्लैक मांबा का जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है, जो तेजी से नसों और मांसपेशियों को निष्क्रिय कर देता है।
ब्लैक मांबा का जहर
किंग कोबरा की बात करें, तो यह कोई आम सांप नहीं है। यह दुनिया का सबसे लंबा ज़हरीला और लंबा सांप है। यह 18 फीट तक लंबा हो सकता है।
किंग कोबरा
दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में पाए जाने वाले किंग कोबरा का वजन 10 पाउंड से ज्यादा हो सकता है।
किंग कोबरा का वजन
किंग कोबरा अपने विशाल फन को फैलाने और गहरी, गुर्राने वाली फुफकार के लिए जाने जाते हैं।
गुर्राना
वहीं, किंग कोबरा का जहर न्यूरोटॉक्सिक और कॉर्डियोटॉक्सिक होता है, लेकिन ब्लैक मांबा की तुलना में कम ताकतवर होता है।
तुलना
संभावना
ब्लैक मांबा का जहर इतना तेज होता है कि इलाज न मिले, तो 100% मामलों में मौत होती है। वहीं, किंग कोबरा का जहर इंसानों के लिए घातक हो सकता है, पर बचने की संभावना अधिक होती है।
