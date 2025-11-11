By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Nov 11, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
घर पर काले घोड़े की नाल लगाने से क्या होता है?
अगर आप अपने जीवन में रोजाना परेशानियों का सामना करते हैं और आपके कामों में हमेशा अड़चन आती है, तो काले घोड़े की नाल बड़ा असर दिखा सकता है।
काले घोड़े की नाल
तंत्र शास्त्र के मुताबिक, काले घोड़े की नाल शनि दोष, राहु दोष और बुरी नजर से बचाव करता है। इस नाल को आप अपने घरों में लगा सकते हैं या इसका अंगूठी बनाकर पहन सकते हैं।
तंत्र शास्त्र
दाएं हाथ की मध्यमा अंगूली में काले घोड़े के नाल का छल्ला पहनने से शनि, राहु, केतु दोष कम होते हैं। भाग्य साथ देता है और नकारात्मक शक्ति से बचाव होता है।
छल्ला पहनने का नियम
नाल को मेन गेट के अंदर U आकार में लगाएं। घर पर काले घोड़े की नाल लगाने से सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। बुरी नजर, तंत्र-मंत्र और भूत-प्रेत से बचाव होता है।
मेन गेट पर U आकार
काले घोड़े के आगे के दाएं पैर की नाल सबसे प्रभावी होता है। तंत्र शास्त्र में पुरानी नाल को सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना गया है।
सही नाल चुनें
शनिवार सूर्यास्त के समय नाल लगाएं। पहले गंगाजल, सरसों तेल, हल्दी-कुंकुम से शुद्ध करें। ॐ शं शनैश्चराय नमः 11 बार जपें। ऐसा करने से प्रभाव दोगुना होगा।
घर पर नाल कब टांगे?
नाल को काले कपड़े में लपेट अनाज या तिजोरी में रखें। मान्यता है कि ऐसा करने से धन बढ़ता है, बरकत होती है और आर्थिक रुकावटें नहीं आती हैं।
अनाज में रखें धन वृद्धि
शनि का साढ़ेसाती और ढैय्या में नाल का छल्ला पहनना या इसे घर पर टांगना शुभ प्रभाव देता है।
साढ़ेसाती में राहत
काले घोड़े के नाल से चार कील बनाएं और इसे पलंग के चारों पायों में ठोंकें। ऐसा करने से शनि दोष दूर होता है और किसी तरह का तंत्र प्रभाव काम नहीं करता है।
चार कील का तंत्र
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
चाणक्य नीति: बिना बोले अपने अपमान का बदला कैसे लें?
Click Here