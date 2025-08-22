By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Aug 21, 2025
क्या हवाई जहाज में एक छोटी पक्षी के टकराने से आग लग सकती है?
जब कोई पक्षी उड़ते हुए हवाई जहाज से टकराता है, तो इसे 'बर्ड स्ट्राइक' कहते हैं। यह छोटी घटना विमान के लिए खतरनाक हो सकती है। क्या इससे आग लग सकती है? आइए जानें।
बर्ड स्ट्राइक
एक छोटा पक्षी भी तेज गति से उड़ते विमान से टकराने पर भारी नुकसान पहुंचा सकता है। यह इंजन, विंडशील्ड या फ्यूल लाइन को प्रभावित कर सकता है।
बर्ड स्ट्राइक का प्रभाव
अगर पक्षी इंजन में घुस जाता है, तो फैन ब्लेड्स टूट सकते हैं, जिससे इंजन बंद हो सकता है या आग लगने का खतरा बढ़ सकता है।
इंजन में पक्षी का टकराना
पक्षी के फ्यूल टैंक या फ्यूल लाइन से टकराने पर ईंधन रिसाव हो सकता है, जिससे गर्मी के कारण आग लगने का खतरा होता है।
आग लगने की संभावना
पक्षी के टकराने से विंडशील्ड टूट सकता है, जिससे पायलट की दृष्टि प्रभावित हो सकती है। यह उड़ान को खतरनाक बना सकता है, लेकिन आग का जोखिम कम होता है।
विंडशील्ड पर टक्कर
बर्ड स्ट्राइक ज्यादातर टेकऑफ या लैंडिंग के दौरान होता है, जब विमान कम ऊंचाई पर होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पक्षियों की संख्या बढ़ने से खतरा अधिक होता है।
कब होता है बर्ड स्ट्राइक?
आजकल के विमान इंजन बर्ड स्ट्राइक को झेलने के लिए मजबूत बनाए जाते हैं। ज्यादातर मामलों में इंजन बंद हो सकता है, लेकिन आग लगने की संभावना कम होती है।
आधुनिक विमानों की सुरक्षा
एयरपोर्ट्स पर बाज, पक्षी-रोधी उपकरण, जाल और शोर मशीनों का उपयोग कर पक्षियों को दूर रखा जाता है। रडार से पक्षियों के झुंड की निगरानी की जाती है।
बर्ड स्ट्राइक से बचाव
2023 में भारत में 1,143 बर्ड स्ट्राइक की घटनाएं दर्ज की गईं। विश्व भर में 92 फीसदी मामलों में कोई बड़ा नुकसान नहीं होता, लेकिन कुछ हादसे घातक हो सकते हैं।
बर्ड स्ट्राइक के आंकड़े
एक छोटा पक्षी हवाई जहाज के लिए खतरा बन सकता है, लेकिन आधुनिक तकनीक और सावधानियां इस जोखिम को कम करती हैं। आग लगने की संभावना कम है, लेकिन सतर्कता जरूरी है।
सावधानी और सुरक्षा
