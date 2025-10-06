घर में चिड़िया ने बना रखा है घोसला, जानिए इसके शुभ और अशुभ प्रभाव

By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Oct 6, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
घर में चिड़िया ने बना रखा है घोसला, जानिए इसके शुभ और अशुभ प्रभाव
क्या आपके घर में चिड़िया ने घोंसला बनाया है? भारतीय संस्कृति में इसका विशेष महत्व है। आइए जानें इसके शुभ और अशुभ प्रभाव।
घर में चिड़िया का घोंसला
चिड़िया का घोंसला घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यह नए अवसरों और खुशहाली का संकेत देता है।
शुभ संकेत का प्रतीक
गौरैया और कबूतर का घोंसला शुभ माना जाता है, जबकि कौआ या उल्लू का घोंसला अशुभ संकेत दे सकता है।
कौन सी चिड़िया, कैसा प्रभाव?
चिड़िया का घोंसला परिवार में सुख, शांति और एकता का प्रतीक है। यह घर में प्रेम और सौहार्द बढ़ाता है।
शुभ प्रभाव
मान्यता है कि चिड़िया का घोंसला आर्थिक स्थिरता और नई आय के स्रोत लाता है। यह व्यापार में वृद्धि का संकेत है।
आर्थिक उन्नति
अगर घोंसला घर के मुख्य द्वार या रसोई के पास है, तो यह नकारात्मक ऊर्जा ला सकता है। इसे सावधानी से हटाएं।
गलत स्थान
खाली या टूटा हुआ घोंसला आर्थिक हानि या परिवार में तनाव का संकेत दे सकता है। इसे तुरंत हटाना चाहिए।
टूटा या खाली घोंसला
वास्तु के अनुसार, उत्तर-पूर्व दिशा में बना घोंसला शुभ होता है, जबकि दक्षिण-पश्चिम में अशुभ माना जाता है।
वास्तु और चिड़िया का घोंसला
घोंसले को नुकसान ना पहुंचाएं। अगर हटाना जरूरी हो, तो इसे सावधानी से किसी सुरक्षित स्थान पर रखें। चिड़ियों को भोजन दें।
घोंसले का सम्मान करें
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
बैठे-बैठे पैर हिलाना क्यों अशुभ माना जाता है?
Click Here