बिपाशा बसु की 7 सुपरहिट फिल्में, जरूर देखें
बिपाशा बसु इंडस्ट्री की हॉट, ग्लैमरस और दमदार एक्ट्रेस रही हैं। उन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया।
बिपाशा बसु
Instagram: Bipashabasu
बिपाशा ने एक्टर करण सिंह ग्रोवर से शादी की। उनकी एक प्यार बेटी भी हैं। बेटी के जन्म के बाद ही बिपाशा ने लंबा लिया।
लिया ब्रेक
Instagram: Bipashabasu
बिपाशा ने अपने फिल्मी करियर में कई हिट और फ्लॉप फिल्में की हैं। चलिए आज हम आपको उनकी सुपरहिट फिल्मों के बारे में बताते हैं।
हिट फिल्में
Instagram: Bipashabasu
बिपाशा बसु की फिल्म राज हिट हुई थी। इस फिल्म में उनके साथ डीनो मारिया लीड रोल में थे। ये हॉरर फिल्म थी।
राज
PC: IMDb
जिस्म
जॉन अब्राहम और बिपाशा बसु स्टारर फिल्म जिस्म भी सुपरहिट साबित हुई थी। फिल्म रोमांटिक-थ्रिलर थी।
PC: IMDb
धूम 2
मल्टीस्टारर कास्ट वाली फिल्म धूम 2 बॉक्सऑफिस पर छा गई थी। अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय, बिपाशा बसु स्टारर ये फिल्म हिट हुई थी।
PC: IMDb
रेस
PC: IMDb
फिल्म रेस भी सुपरहिट साबित हुई। बिपाशा बसु,अक्षय खन्ना, कैटरीना कैफ, सैफ अली खान स्टारर फिल्म ने अच्छी कमाई की थी।
फिर हेरा फेरी
PC: IMDb
फिल्म फिर हेरा फेरी का नाम भी लिस्ट में शुमार है। फिल्म कॉमेडी फिल्म थी और आजतक हिट लिस्ट में है।
मेरे यार की शादी है
PC: IMDb
फिल्म मेरे यार की शादी है फैमिली और लव ड्रामा मूवी थी। फिल्म में बिपाशा बसु ने मेन रोल निभाया था।
नो एंट्री
फिल्म नो एंट्री भी बिपाशा के करियर की हिट फिल्मों में से एक है। फिल्म में सलमान खान, अनिल कपूर, फरदीन खान लीड में थे।
PC: IMDb
