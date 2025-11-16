By Mohit
PUBLISHED Nov 16, 2025

LIVE HINDUSTAN
 News

तेजस्वी, तेज और रोहिणी की उम्र कितनी?

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की 9 संतानें हैं। लालू की 7 बेटियां तो दो बेटे हैं।

9 संतानें हैं

Source: Insta

आपसी विवाद के चलते पहले तेज प्रताप यादव और अब बेटी रोहिणी आचार्य ने लालू परिवार से नाता तोड़ लिया है।

नाता तोड़ा

Source: Insta

लालू की 9 संतान में रोहिणी दूसरे नंबर पर आती हैं। रोहिणी का जन्म 5 जनवरी, 1980 को पटना में हुआ था। रोहिणी की उम्र 46 साल है।

रोहिणी की उम्र

Source: Insta

रोहिणी शादीशुदा हैं और तीन बच्चों की मां हैं। रोहिणी ने एमबीबीएस की पढ़ाई की हुई है।

तीन बच्चों की मां

Source: Insta

बात करें तेज प्रताप यादव की तो उनका जन्म 16 अप्रैल 1987 में हुआ था। तेज प्रताप की उम्र 37 साल है।

तेज की उम्र

Source: Insta

तेज प्रताप यादव ने 12वीं तक की पढ़ाई की है। वह बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं।

तेज की पढ़ाई

Source: Insta

तेजस्वी यादव की बात करें तो उनका जन्म 9 नवंबर 1989 को हुआ था। वे 36 साल के हैं।

तेजस्वी की उम्र

Source: Insta

तेजस्वी यादव 26 साल की उम्र में बिहार के उप-मुख्यमंत्री बने थे। वहीं राजनीति में एंट्री करने से पहले वे बतौर क्रिकेटर अपनी पहचान बनाना चाहते थे।

रह चुके उप-मुख्यमंत्री

Source: Insta

तेजस्वी ने बताया था कि लिगामेंट फ्रैक्चर के कारण उनका खेल छूटा। तेजस्वी ने खुद बताया था कि वे काफी अच्छा क्रिकेट खेलते थे मगर इसका कोई जिक्र नहीं करता।

कभी थे क्रिकेटर

Source: Insta

कितनी उम्र में विधायक बनी हैं सिंगर मैथिली ठाकुर?

 Click Here