तेजस्वी, तेज और रोहिणी की उम्र कितनी?
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की 9 संतानें हैं। लालू की 7 बेटियां तो दो बेटे हैं।
आपसी विवाद के चलते पहले तेज प्रताप यादव और अब बेटी रोहिणी आचार्य ने लालू परिवार से नाता तोड़ लिया है।
लालू की 9 संतान में रोहिणी दूसरे नंबर पर आती हैं। रोहिणी का जन्म 5 जनवरी, 1980 को पटना में हुआ था। रोहिणी की उम्र 46 साल है।
रोहिणी शादीशुदा हैं और तीन बच्चों की मां हैं। रोहिणी ने एमबीबीएस की पढ़ाई की हुई है।
बात करें तेज प्रताप यादव की तो उनका जन्म 16 अप्रैल 1987 में हुआ था। तेज प्रताप की उम्र 37 साल है।
तेज प्रताप यादव ने 12वीं तक की पढ़ाई की है। वह बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं।
तेजस्वी यादव की बात करें तो उनका जन्म 9 नवंबर 1989 को हुआ था। वे 36 साल के हैं।
तेजस्वी यादव 26 साल की उम्र में बिहार के उप-मुख्यमंत्री बने थे। वहीं राजनीति में एंट्री करने से पहले वे बतौर क्रिकेटर अपनी पहचान बनाना चाहते थे।
तेजस्वी ने बताया था कि लिगामेंट फ्रैक्चर के कारण उनका खेल छूटा। तेजस्वी ने खुद बताया था कि वे काफी अच्छा क्रिकेट खेलते थे मगर इसका कोई जिक्र नहीं करता।
