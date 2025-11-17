By Mohit
लालू की बेटी ने किस कॉलेज से MBBS किया?

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की 7 बेटियां तो दो बेटे हैं।

लालू के 9 बच्चे

Source: Rohini/X

लालू की 9 संतान में रोहिणी दूसरे नंबर पर आती हैं। रोहिणी का जन्म 5 जनवरी, 1980 को पटना में हुआ था।

46 साल की हैं

Source: Rohini/X

रोहिणी लालू के बच्चों में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी हैं। स्कूली शिक्षा पटना से ही हासिल की थी।

काफी पढ़ी लिखी हैं

Source: Rohini/X

पढ़ाई में अव्वल रोहिणी ने हायर एजुकेशन के लिए इसके बाद जमशेदपुर का रुख किया।

हायर एजुकेशन 

Source: Rohini/X

रोहिणी ने जमशेदपुर के महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई पूरी की।

MBBS की पढ़ाई

Source: Rohini/X

रोहिणी ने 2002 में फर्स्ट डिवीजन (60 प्रतिशत अंक) से MBBS की डिग्री हासिल कर ली थी।

फर्स्ट डिवीजन

Source: Rohini/X

रोहिणी आचार्य की शादी समरेश सिंह से 24 मई 2002 को हुई थी। वे सिंगापुर में सेटल हैं।

2002 में ही शादी

Source: Rohini/X

शादी के बाद बतौर हाउस वाइफ नई जिम्मेदारी संभाली तो MBBS की पढ़ाई के बाद प्रैक्टिस नहीं कर सकीं।

नहीं की प्रैक्टिस

Source: Rohini/X

आपको बता दें कि रोहिणी तीन बच्चों की मां हैं। रोहिणी के पति निवेश-बैंकर/प्रोफेशनल हैं।

क्या करते हैं पति?

Source: Rohini/X

