By Mohit
PUBLISHED Nov 17, 2025
LIVE HINDUSTAN
News
लालू की बेटी ने किस कॉलेज से MBBS किया?
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की 7 बेटियां तो दो बेटे हैं।
लालू के 9 बच्चे
Source: Rohini/X
लालू की 9 संतान में रोहिणी दूसरे नंबर पर आती हैं। रोहिणी का जन्म 5 जनवरी, 1980 को पटना में हुआ था।
46 साल की हैं
Source: Rohini/X
रोहिणी लालू के बच्चों में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी हैं। स्कूली शिक्षा पटना से ही हासिल की थी।
काफी पढ़ी लिखी हैं
Source: Rohini/X
पढ़ाई में अव्वल रोहिणी ने हायर एजुकेशन के लिए इसके बाद जमशेदपुर का रुख किया।
हायर एजुकेशन
Source: Rohini/X
रोहिणी ने जमशेदपुर के महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई पूरी की।
MBBS की पढ़ाई
Source: Rohini/X
रोहिणी ने 2002 में फर्स्ट डिवीजन (60 प्रतिशत अंक) से MBBS की डिग्री हासिल कर ली थी।
फर्स्ट डिवीजन
Source: Rohini/X
रोहिणी आचार्य की शादी समरेश सिंह से 24 मई 2002 को हुई थी। वे सिंगापुर में सेटल हैं।
2002 में ही शादी
Source: Rohini/X
शादी के बाद बतौर हाउस वाइफ नई जिम्मेदारी संभाली तो MBBS की पढ़ाई के बाद प्रैक्टिस नहीं कर सकीं।
नहीं की प्रैक्टिस
Source: Rohini/X
आपको बता दें कि रोहिणी तीन बच्चों की मां हैं। रोहिणी के पति निवेश-बैंकर/प्रोफेशनल हैं।
क्या करते हैं पति?
Source: Rohini/X
कितनी उम्र में विधायक बनी हैं सिंगर मैथिली ठाकुर?
Click Here