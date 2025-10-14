By Mohit
PUBLISHED Oct 14, 2025
LIVE HINDUSTAN
News
कितनी पढ़ी-लिखी हैं तेजस्वी की वाइफ?
बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राजद नेता तेजस्वी यादव शादीशुदा हैं। उनकी वाइफ का नाम राजश्री यादव है।
राजश्री यादव
Source: Insta
तेजस्वी और राजश्री बचपन से ही एक दूसरे को जानते हैं। दोनों ने साल 2021 में लव मैरिज कर ली थी।
लव मैरिज
Source: Insta
कपल के दो बच्चे भी हैं। बेटी का जन्म मार्च 2023 में हुआ था जिनका नाम कात्यायनी है। वहीं बेटे का जन्म मई 2025 में हुआ था जिनका नाम इराज है।
दो बच्चे भी हैं
Source: Insta
तेजस्वी यादव ने नौवीं क्लास तक ही पढ़ाई की है तो वहीं राजश्री काफी पढ़ी-लिखी हैं।
काफी पढ़ी-लिखी
Source: Insta
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हरियाणा के रेवाड़ी जिले की रहने वाली राजश्री ने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की हुई है।
ग्रेजुएशन तक पढ़ाई
Source: Insta
रिपोर्ट्स की मानें तो राजश्री ने पढ़ाई के बाद कुछ समय तक एक विमान क्षेत्र में केबिन क्रू सदस्य के रूप में भी काम कर चुकी हैं।
केबिन क्रू सदस्य
Source: Insta
आपको बता दें कि तेजस्वी और राजश्री ने करीब 12 साल तक एक दूसरे को डेट किया था।
12 साल तक डेटिंग
Source: Insta
तेजस्वी तब दिल्ली के आरके पुरम स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल (डीपीएस) से पढ़ाई कर रहे थे तो वहीं राजश्री किसी अन्य स्कूल में पढ़ती थीं।
स्कूल के दिन
Source: Insta
तेजस्वी और राजश्री डेटिंग के दौरान दिल्ली में खूब घूमा करते थे। अलग-अलग रेस्तरां में जाकर खाना-पीना करते थे।
घूमा करते थे
Source: Insta
जस्टिन ट्रूडो की एक्स वाइफ सोफी से मिलिए
Click Here