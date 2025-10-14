By Mohit
कितनी पढ़ी-लिखी हैं तेजस्वी की वाइफ?

बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राजद नेता तेजस्वी यादव शादीशुदा हैं। उनकी वाइफ का नाम राजश्री यादव है।

तेजस्वी और राजश्री बचपन से ही एक दूसरे को जानते हैं। दोनों ने साल 2021 में लव मैरिज कर ली थी।

कपल के दो बच्चे भी हैं। बेटी का जन्म मार्च 2023 में हुआ था जिनका नाम कात्यायनी है। वहीं बेटे का जन्म मई 2025 में हुआ था जिनका नाम इराज है।

तेजस्वी यादव ने नौवीं क्लास तक ही पढ़ाई की है तो वहीं राजश्री काफी पढ़ी-लिखी हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हरियाणा के रेवाड़ी जिले की रहने वाली राजश्री ने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की हुई है।

रिपोर्ट्स की मानें तो राजश्री ने पढ़ाई के बाद कुछ समय तक एक विमान क्षेत्र में केबिन क्रू सदस्य के रूप में भी काम कर चुकी हैं।

आपको बता दें कि तेजस्वी और राजश्री ने करीब 12 साल तक एक दूसरे को डेट किया था।

तेजस्वी तब दिल्ली के आरके पुरम स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल (डीपीएस) से पढ़ाई कर रहे थे तो वहीं राजश्री किसी अन्य स्कूल में पढ़ती थीं।

तेजस्वी और राजश्री डेटिंग के दौरान दिल्ली में खूब घूमा करते थे। अलग-अलग रेस्तरां में जाकर खाना-पीना करते थे।

