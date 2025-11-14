By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Novemeber 14, 2025
LIVE HINDUSTAN
News
कितने पढ़े-लिखे हैं नीतीश कुमार?
बिहार के चुनाव परिणामों में एक बार फिर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए को बहुमत मिलता दिख रहा है।
एनडीए को बहुमत
Pic Credit: Social Media
चुनाव परिणामों को देखते हुए कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
नीतीश कुमार होंगे बिहार के मुख्यमंत्री
Pic Credit: Social Media
नीतीश कुमार बिहार चुनाव परिणाम के रुझानों के बाद पूरे देश में चर्चा में बने हुए हैं। हर कोई उनके बारे में जानना चाहता है। ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि नीतीश कुमार ने कितनी पढ़ाई-लिखाई की है।
कितने पढ़े-लिखे हैं नीतीश कुमार
Pic Credit: Social Media
नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को बिहार के बख्तियारपुर में हुआ था। उनके पिता कविराज राम लखन सिंह एक आयुर्वेदिक चिकित्सक थे और माता का नाम श्रीमती परमेश्वरी देवी था।
जन्म और परिवार
Pic Credit: Social Media
नीतीश बिहार के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं।
सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री
Pic Credit: Social Media
2005 से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज रहने वाले नीतीश कुमार 9 बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं।
9 बार ले चुके हैं शपथ
Pic Credit: Social Media
वे साल 2001 से 2004 तक बाजपेयी सरकार में केंद्रीय रेल मंत्री के पद पर कार्यरत रह चुके हैं।
रेल मंत्री भी रहे
Pic Credit: Social Media
नीतीश कुमार ने अपनी शुरुआती पढ़ाई बख्तियारपुर से की थी। वे बचपन से ही पढ़ने में तेज थे। उन्होंने गणेश हाई स्कूल से हाई स्कूल में अपनी कक्षा में टॉप किया था।
स्कूल में किया टॉप
Pic Credit: Social Media
स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद नीतीश कुमार ने पटना साइंस कॉलेज में एडमिशन लिया। इसके बाद 1972 में बिहार कॉलेज ऑफ इंजनियरिंग से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की थी।
इंजीनियरिंग की पढ़ाई
Pic Credit: Social Media
खेसारी लाल यादव का असली नाम तक नहीं जानते होंगे
Click Here