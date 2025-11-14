By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED November 14, 2025
LIVE HINDUSTAN
News
खेसारी लाल यादव का असली नाम नहीं जानते होंगे
भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव छपरा विधानसभा से चुनाव मैदान में हैं।
खेसारी लाल यादव
Pic Credit: Social Media
9 राउंड की मतगणना के बाद वे भारतीय जनता पार्टी की छोटी कुमारी से पीछे चल रहे हैं।
चल रहे हैं पीछे
Pic Credit: Social Media
खेसारी लाल यादव सिर्फ 1752 वोटों से पीछे हैं।
सिर्फ 1752 वोटों से पीछे
Pic Credit: Social Media
भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव को उनके इसी नाम से जाना जाता है।
खेसारी के नाम से मशहूर
Pic Credit: Social Media
हालांकि, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उनका असली नाम खेसारी नहीं बल्कि कुछ और है।
असली नाम कुछ और
Pic Credit: Social Media
खेसारी लाल यादव का असली नाम क्या है, आइए आज हम आपको बताते हैं।
जानिए
Pic Credit: Social Media
भारतीय चुनाव आयोग के रिकॉर्ड्स में खेसारी लाल यादव का असली नाम शत्रुघ्न यादव बताया गया है।
शत्रुघ्न यादव
Pic Credit: Social Media
उनका पूरा और वास्तविक नाम शत्रुघ्न कुमार यादव है। चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे के अनुसार वे करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं।
शत्रुघ्न कुमार यादव
Pic Credit: Social Media
हलफनामे के अनुसार, उनकी मौजूदा संपत्ति 18 करोड़ 89 लाख से ज्यादा है।
इतनी संपत्ति के मालिक
Pic Credit: Social Media
बिहार के बारे में 10 दिलचस्प बातें
Click Here