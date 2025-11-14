By Vimlesh Kumar Bhurtiya
खेसारी लाल यादव का असली नाम नहीं जानते होंगे

भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव छपरा विधानसभा से चुनाव मैदान में हैं।

9 राउंड की मतगणना के बाद वे भारतीय जनता पार्टी की छोटी कुमारी से पीछे चल रहे हैं।

खेसारी लाल यादव सिर्फ 1752 वोटों से पीछे हैं।

भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव को उनके इसी नाम से जाना जाता है।

हालांकि, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उनका असली नाम खेसारी नहीं बल्कि कुछ और है।

खेसारी लाल यादव का असली नाम क्या है, आइए आज हम आपको बताते हैं।

भारतीय चुनाव आयोग के रिकॉर्ड्स में खेसारी लाल यादव का असली नाम शत्रुघ्न यादव बताया गया है।

उनका पूरा और वास्तविक नाम शत्रुघ्न कुमार यादव है। चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे के अनुसार वे करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं।

हलफनामे के अनुसार, उनकी मौजूदा संपत्ति 18 करोड़ 89 लाख से ज्यादा है।

