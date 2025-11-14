By Mohit
PUBLISHED Nov 14, 2025
LIVE HINDUSTAN
News
कौन हैं प्रशांत किशोर की वाइफ जाह्नवी?
चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ खास कमाल नहीं कर सकी।
Source: Insta
खास कमाल नहीं
प्रशांत किशोर बीते तीन साल से लगातार कड़ी मेहनत कर रहे थे मगर जमीन पर उनका जलवा नहीं दिखा।
कड़ी मेहनत
Source: Insta
आज हम आपको प्रशांत किशोर की वाइफ से मिलवा रहे हैं जिनका नाम जाह्नवी दास है।
वाइफ से मिलिए
Source: Insta
जाह्नवी दास पेशे से डॉक्टर हैं। काम के साथ-साथ पारिवारिक जिम्मेदारियों को संभाल रही हैं।
पेशे से डॉक्टर
Source: Insta
प्रशांत ने पटना में 25 अगस्त, 2024 में जन सुराज महिला सम्मेलन में पहली बार जनता से जाह्नवी को मिलवाया था।
पहली बार
Source: Insta
गुवाहाटी (असम) की रहने वाली जाह्नवी एक बच्चे की मां हैं। बिहार चुनाव प्रचार में उन्होंने प्रशांत का बखूबी साथ दिया।
बखूबी साथ दिया
Source: Insta
जाह्नवी परिवार की अच्छे से देखरेख कर रही थीं जिस वजह से प्रशांत बिना किसी टेंशन के चुनाव प्रचार में लगे हुए थे।
परिवार की देखरेख
Source: Insta
प्रशांत अक्सर वाइफ संग तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं जिनमें दोनों का लव बॉन्ड साफ नजर भी आता है।
लव बॉन्ड
Source: Insta
प्रशांत को जब भी फुर्सत मिलती है तो वे वाइफ और बच्चे संग अलग-अलग जगहों पर घूमने-फिरने जरूर निकल पड़ते हैं।
फुर्सत मिलती है तो
Source: Insta
आपको बता दें कि प्रशांत और जाह्नवी की मुलाकात संयुक्त राष्ट्र के एक हेल्थ प्रोग्राम में हुई थी।
पहली मुलाकात
Source: Insta
लालू यादव की MBBS बेटी बेहद स्टाइलिश
Click Here
ऑस्ट्रेलिया के स्टार युवा बल्लेबाज ट्रेविस हेड अपने खेल के अलावा अक्सर पर्सनल लाइफ के वजह से भी सुर्खियों में रहते हैं।
अक्सर
Insta: jessdaviess
ट्रेविस हेड की पार्टनर बला की खूबसूरत हैं। इस कपल का एक बच्चा भी है।
एक बच्चा
Insta: jessdaviess
ये कपल बीते काफी समय से साथ है। दोनों का एडिलेड में लग्जरी घर भी है।
काफी समय से साथ
Insta: jessdaviess
ट्रेविस की पार्टनर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव हैं। यहां वे लगातार तस्वीरें शेयर करती हैं।
शेयर
Insta: jessdaviess
JESS DAVIES अक्सर ट्रेविस को चीयर स्टेडियम पहुंच जाती हैं। इस दौरान वे बच्चे के साथ होती हैं।
चीयर
Insta: jessdaviess
एक बच्चे की मां होने के बावजूद ट्रेविस की पार्टनर ने अपनी फिटनेस पर खासा ध्यान दिया है।
फिट
Insta: jessdaviess
JESS DAVIES के इंस्टाग्राम अकाउंट पर नजर डालने पर पता चलता है कि उन्हें घूमने का काफी शौक है।
शौक
Insta: jessdaviess
JESS DAVIES स्टाइल के मामले में भी किसी से कम नहीं।
स्टाइलिश
Insta: jessdaviess
ट्रेविस हेड की पार्टनर का नाम JESS DAVIES है। खूबसूरती के मामले में JESS DAVIES किसी हॉलीवुड एक्ट्रेस से कम नहीं।
खूबसूरत
Insta: jessdaviess
ये है ट्रेविस हेड और JESS DAVIES का बेहद क्यूट बच्चा।
क्यूट बेबी
Insta: jessdaviess
ये हैं इंडिया-पाक की खूबसूरत क्रिकेट एंकर
Click Here