कौन हैं प्रशांत किशोर की वाइफ जाह्नवी?

चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ खास कमाल नहीं कर सकी।

खास कमाल नहीं

प्रशांत किशोर बीते तीन साल से लगातार कड़ी मेहनत कर रहे थे मगर जमीन पर उनका जलवा नहीं दिखा।

कड़ी मेहनत

आज हम आपको प्रशांत किशोर की वाइफ से मिलवा रहे हैं जिनका नाम जाह्नवी दास है।

वाइफ से मिलिए

जाह्नवी दास पेशे से डॉक्टर हैं। काम के साथ-साथ पारिवारिक जिम्मेदारियों को संभाल रही हैं।

पेशे से डॉक्टर

प्रशांत ने पटना में 25 अगस्त, 2024 में जन सुराज महिला सम्मेलन में पहली बार जनता से जाह्नवी को मिलवाया था।

पहली बार

गुवाहाटी (असम) की रहने वाली जाह्नवी एक बच्चे की मां हैं। बिहार चुनाव प्रचार में उन्होंने प्रशांत का बखूबी साथ दिया।

बखूबी साथ दिया

जाह्नवी परिवार की अच्छे से देखरेख कर रही थीं जिस वजह से प्रशांत बिना किसी टेंशन के चुनाव प्रचार में लगे हुए थे।

परिवार की देखरेख

प्रशांत अक्सर वाइफ संग तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं जिनमें दोनों का लव बॉन्ड साफ नजर भी आता है।

लव बॉन्ड

प्रशांत को जब भी फुर्सत मिलती है तो वे वाइफ और बच्चे संग अलग-अलग जगहों पर घूमने-फिरने जरूर निकल पड़ते हैं।

फुर्सत मिलती है तो

आपको बता दें कि प्रशांत और जाह्नवी की मुलाकात संयुक्त राष्ट्र के एक हेल्थ प्रोग्राम में हुई थी।

पहली मुलाकात

ऑस्ट्रेलिया के स्टार युवा बल्लेबाज ट्रेविस हेड अपने खेल के अलावा अक्सर पर्सनल लाइफ के वजह से भी सुर्खियों में रहते हैं।

अक्सर

ट्रेविस हेड की पार्टनर बला की खूबसूरत हैं। इस कपल का एक बच्चा भी है।

एक बच्चा

ये कपल बीते काफी समय से साथ है। दोनों का एडिलेड में लग्जरी घर भी है।

काफी समय से साथ

ट्रेविस की पार्टनर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव हैं। यहां वे लगातार तस्वीरें शेयर करती हैं।

शेयर

JESS DAVIES अक्सर ट्रेविस को चीयर स्टेडियम पहुंच जाती हैं। इस दौरान वे बच्चे के साथ होती हैं।

चीयर

एक बच्चे की मां होने के बावजूद ट्रेविस की पार्टनर ने अपनी फिटनेस पर खासा ध्यान दिया है।

फिट

JESS DAVIES के इंस्टाग्राम अकाउंट पर नजर डालने पर पता चलता है कि उन्हें घूमने का काफी शौक है।

शौक

JESS DAVIES स्टाइल के मामले में भी किसी से कम नहीं।

स्टाइलिश

ट्रेविस हेड की पार्टनर का नाम JESS DAVIES है। खूबसूरती के मामले में JESS DAVIES किसी हॉलीवुड एक्ट्रेस से कम नहीं।

खूबसूरत

ये है ट्रेविस हेड और JESS DAVIES का बेहद क्यूट बच्चा।

क्यूट बेबी

