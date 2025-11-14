By Mohit
तेजस्वी यादव किस IPL टीम का हिस्सा थे?
आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा हैं।
क्या आपको पता है तेजस्वी कभी क्रिकेट खेला करते थे। तेजस्वी का सिलेक्शन कभी आईपीएल टीम में भी हुआ था।
लालू के लाल आईपीएल में कभी दिल्ली डेयरडेविल्स टीम का हिस्सा थे। फ्रेंचाइजी ने 2008 में तेजस्वी संग करार किया था।
हालांकि तेजस्वी को आईपीएल में एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिल सका था।
तेजस्वी ने बताया था कि लिगामेंट फ्रैक्चर के कारण उनका खेल छूटा। तेजस्वी ने खुद बताया था कि वे काफी अच्छा क्रिकेट खेलते थे मगर इसका कोई जिक्र नहीं करता।
यही नहीं वे ये भी दावा कर चुके हैं कि दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली कभी उनकी कप्तानी में खेले (घरेलू क्रिकेट) थे।
तेजस्वी ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि टीम इंडिया के कई खिलाड़ी उनके साथ खेल चुके हैं।
तेजस्वी ने 1 फर्स्ट क्लास मैच, लिस्ट-ए के दो मैच तो टी-20 फार्मैट में 4 मैच खेले थे।
पर्सनल लाइफ की बात करें तो तेजस्वी शादीशुदा हैं और दो बच्चों के पिता भी हैं। तेजस्वी की वाइफ का नाम राजश्री है। दोनों बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे।
