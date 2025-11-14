By Mohit
PUBLISHED Nov 14, 2025

LIVE HINDUSTAN
 News

तेजस्वी यादव की वाइफ संग तस्वीरें

आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव शादीशुदा हैं और दो बच्चों के पिता भी हैं।

दो बच्चे भी

Source: Insta

तेजस्वी यादव ने बचपन की दोस्त राजश्री यादव से शादी की है। दोनों स्कूल के दिनों से ही एक दूसरे को जानते हैं।

स्कूल के दिनों से ही

Source: Insta

तेजस्वी ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि वे और राजश्री स्कूल के दिनों से ही एक दूसरे जानते हैं।

खुद जिक्र कर चुके

Source: Insta

स्कूल की पढ़ाई के बाद भी दोनों का एक दूसरे से संपर्क लगातार बना रहा था। यही नहीं वक्त के साथ बॉन्ड और ज्यादा मजबूत होता चला गया था।

पढ़ाई के बाद भी

Source: Insta

तेजस्वी की वाइफ अक्सर सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर पति संग तस्वीरें शेयर करती रहती हैं जिनमें दोनों का लव बॉन्ड साफ नजर भी आता है।

लव बॉन्ड

Source: Insta

राजश्री फैशन और स्टाइल के मामले में काफी आगे नजर आती हैं। एथनिक विशेषकर साड़ी में उनकी खूबसूरती देखते ही बनती है।

बेहद खूबसूरत

Source: Insta

आपका बता दें कि राजश्री हरियाणा के रेवाड़ी के एक ईसाई परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनका असली नाम रशेल है जिसे बदलकर राजश्री कर दिया गया।

नाम बदला था

Source: Insta

तेजस्वी ने 9 दिसंबर 2021 में शादी की थी। राजश्री ने पहले बेटी और फिर एक बेटे को जन्म दिया था।

2021 में शादी

Source: Insta

रेचल लाइमलाइट से दूर रहती हैं। वे राजनीतिक कार्यक्रर्मों में भी कम ही नजर आती हैं।

लाइमलाइट से दूर

Source: Insta

बिहार की खूबसूरत महिला नेता पुष्पम से मिलिए

 Click Here