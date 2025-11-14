By Mohit
PUBLISHED Nov 14, 2025
तेजस्वी यादव की वाइफ संग तस्वीरें
आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव शादीशुदा हैं और दो बच्चों के पिता भी हैं।
दो बच्चे भी
तेजस्वी यादव ने बचपन की दोस्त राजश्री यादव से शादी की है। दोनों स्कूल के दिनों से ही एक दूसरे को जानते हैं।
स्कूल के दिनों से ही
तेजस्वी ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि वे और राजश्री स्कूल के दिनों से ही एक दूसरे जानते हैं।
खुद जिक्र कर चुके
स्कूल की पढ़ाई के बाद भी दोनों का एक दूसरे से संपर्क लगातार बना रहा था। यही नहीं वक्त के साथ बॉन्ड और ज्यादा मजबूत होता चला गया था।
पढ़ाई के बाद भी
तेजस्वी की वाइफ अक्सर सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर पति संग तस्वीरें शेयर करती रहती हैं जिनमें दोनों का लव बॉन्ड साफ नजर भी आता है।
लव बॉन्ड
राजश्री फैशन और स्टाइल के मामले में काफी आगे नजर आती हैं। एथनिक विशेषकर साड़ी में उनकी खूबसूरती देखते ही बनती है।
बेहद खूबसूरत
आपका बता दें कि राजश्री हरियाणा के रेवाड़ी के एक ईसाई परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनका असली नाम रशेल है जिसे बदलकर राजश्री कर दिया गया।
नाम बदला था
तेजस्वी ने 9 दिसंबर 2021 में शादी की थी। राजश्री ने पहले बेटी और फिर एक बेटे को जन्म दिया था।
2021 में शादी
रेचल लाइमलाइट से दूर रहती हैं। वे राजनीतिक कार्यक्रर्मों में भी कम ही नजर आती हैं।
लाइमलाइट से दूर
