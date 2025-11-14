By Mohit
ये हैं लालू प्रसाद यादव की MBBS बेटी

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की 9 संतानें हैं।

लालू की 7 बेटियां तो दो बेटे हैं। आज हम आपको लालू की बेटी रोहिणी आचार्य से मिलवा रहे हैं।

लालू की 9 संतान में रोहिणी दूसरे नंबर पर आती हैं। रोहिणी का जन्म 5 जनवरी, 1980 को पटना में हुआ था।

स्कूली शिक्षा पटना से ही हासिल की तो इसके बाद जमशेदपुर के महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई पूरी की।

रोहिणी ने 2002 में फर्स्ट डिवीजन (60 प्रतिशत अंक) से MBBS की डिग्री ली।

रोहिणी की शादी साल 2002 में हो गई थी। वे अमेरिका और सिंगापुर में रह चुकी हैं।

लालू की बेटी तीन बच्चों की मां हैं। स्टाइल और फिटनेस के मामले में भी काफी आगे नजर आती हैं।

आपको बता दें कि रोहिणी पिता लालू यादव को साल 2022 में अपनी एक किडनी भी डोनेट कर चुकी हैं।

उन दिनों लालू की सेहत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। ऐसे में बेटी बिना किसी संकोच पिता के लिए आगे आईं।

आपको बता दें कि रोहिणी ने बिहार की सारण सीट से 2024 लोकसभा चुनाव लड़ा था। वे 13 हजार वोटों से हार गई थीं। रोहिणी ने पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा था।

